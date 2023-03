Teresa Suárez es una mujer fuerte, trabajadora y decidida. Un personaje que desde los cafetales de Colombia ha enamorado a casi tres generaciones por su historia.

En 1994 apareció la primera versión de Café con aroma de mujer, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco pero, desde 2022, a este personaje le da vida la actriz Laura Londoño.

Por ahí hay un par de versiones mexicanas que, a lo largo de estos 29 años, han fortalecido esta historia que ahora se toma las plataformas de ‘streaming’.

Laura (35) estuvo de paso por Ecuador para dar por inaugurada la emisión que ahora hace de su versión Teleamazonas. Entérese de lo que le dijo a EXPRESIONES.

Codo a codo con Karol G

La música es fundamental en Café con aroma de mujer. En su perfil de Spotify, Laura Londoño tiene más de 152 mil seguidores.

Laura Londoño. Fabián Sesen// Cortesía

¿Se dedicaría formalmente a la música? Los números ya la respaldan.

No, pues. Maravilloso. Yo ni siquiera sabía que yo tenía 152 mil oyentes mensuales en Spotify. Me acabo de enterar, y ya que me respaldan los números, y bueno sin saberlo realmente. Yo ya me muero de ganas y me encanta cantar. Este proyecto me dejó esta gran delicia. Es algo que disfruto inmensamente. Así que sí. Sí, esa es la respuesta corta.

¿De esta lista de canciones cuál es la más importante y a la que le tiene más cariño y por qué?

Es una gran lista con canciones preciosas, todas. La canción que más me gusta es Amor qué me hiciste. Siento que es un tema espectacular y también con la que me nominaron a unos premios en los que estaba Karol G, Paola Lara, Marbelle y yo. Gaviota está escrita con tinte indeleble en el alma y es imposible que no se te erice la piel.

Usted se emociona al hablar de este proyecto...

Sí, es que tiene muchos ingredientes maravillosos. Cada cosa que me preguntas me hace emocionar.

¿Y Margarita Rosa de Francisco?

El eje cafetero se luce visualmente en esta telenovela. ¿Qué tal fue grabar tan cerca de la naturaleza?

El hecho de grabar en el eje cafetero no tiene precio. Es una zona mágica de Colombia. Tenemos que recordar también que veníamos de la pandemia y en Colombia el encierro fue muy estricto. Y que de repente nos saquen de nuestros departamentos en las ciudades y nos lleven a esas montañas a grabar fue el mejor regalo.

La novela se estrenó en RCN, pero su real éxito se vivió en ‘streaming’. ¿A qué le atribuye que sean las plataformas digitales en donde hayan abrazado este clásico?

Creo que nadie es profeta en su tierra. La historia ha demostrado que en Colombia somos muy buenos haciendo telenovelas y melodramas. Pero como a veces uno es necio, tiende a pensar que lo único bueno es lo de afuera, lo que hace el extranjero. Entonces, a la novela y este género del melodrama hay una forma de verla de menos, de menospreciarla. De hecho, tú te encuentras a mucha gente que me dice ‘uy, yo te he visto, pero no sé en dónde. Yo no veo televisión nacional, yo no veo novelas’. Y lo dicen como si fuera algo feo. Entonces ponen a Café con aroma de mujer en una plataforma (Netflix), en donde compite en franca lid con grandes proyectos, y sucede esto. Ahí sí Colombia dice ‘somos maravillosos’, sacan pecho. También hay muchos temas humanos que toca la telenovela y eso es lo que atrae.

De sus compañeros de pantalla, ¿con quién logró mayor cercanía?

La verdad es que fue un elenco maravilloso. Con la mayoría yo ya había tenido el placer de haber trabajado antes y fue fantástico repetir. A los que no conocía, fue increíble conocerlos. No ocurrió eso de que haya tenido más o menos sintonía con algún colega, creo que por este momento histórico en el que estábamos, saliendo otra vez a trabajar, fue especial. ¡Además íbamos a grabar Café con aroma de mujer!, una historia que es un ícono y que lo sigue siendo. Teníamos esta responsabilidad de sacarle brillo a esta joya para que brille, mínimo, como lo hizo hace 30 años. Y de ahí, pa’ arriba.

¿Tuvo alguna opinión de Margarita Rosa de Francisco sobre su personaje?

¡No, la verdad, que no! No la conozco y no he podido trabajar con ella nunca. El único acercamiento que tuve con Margarita Rosa de Francisco es un mensaje que le envié la noche anterior a iniciar las grabaciones. Era un mensaje en el que le expresaba mi respeto por su trabajo y todo el amor que sentía por ese personaje tan lindo que había hecho, que supiera que le iba a poner toda mi alma también. Pero no, nunca nos hemos visto. Ella tampoco nunca se metió a opinar, que me parece normal, sobre esta nueva versión.

Hablando de clásicos. ¿Fue difícil superar a la edición de 1994?

No se trataba de superar o no, sino de no trabajar sobre la expectativa de los demás. Porque eran terceros quienes debatían si se debía o no hacer esta versión. Que si por qué habían escogido a Laura Londoño y no a otra actriz… Fueron los comentarios a los que yo me enfrenté desde el principio. Tuve que darme cuenta de que tenía que poner más atención hacia adentro, alrededor había mucha bulla y murmullo. Fue un gran aprendizaje de confianza en mí, el equipo y mis compañeros de reparto.

Laura Londoño. Fabián Sesen// Cortesía

Más allá de Café...

Es dueña de su propia marca de maquillaje. ¿Qué la diferencia de otros productos?

Sí, se llama Feroz. Es una gran marca con maquillaje, fragancias y ropa interior. Estas tres líneas las desarrollo desde lo que yo uso y me gusta. Incluso la ropa interior tiene frases que escribí para construirnos positivamente a nosotras mismas. A veces nos acostumbramos a decirnos cosas feas. Todos son productos muy ligeros que no cubren los elementos naturales de tu piel. Nada tiene que ser muy pesado e hidratantes.

¿Cuál sería su rutina ideal de belleza?

Hay varias claves. Lavarse muy bien la cara en la noche, así sea que no te maquilles. En la mañana usar bloqueador solar. Y si te maquillas buscar cosas que también le den salud a tu piel.

Hace pocas semanas estrenó Manes, una nueva serie. ¿Qué puede ver el público de este mundo masculino? ¿Se tocan las nuevas masculinidades?

¡Me encanta! Es divertida y estamos viendo cómo vemos nosotras a los hombres y cómo su comportamiento cambia si están en manada o en su privacidad. Es lindo que aquí hay muchos varones, pero solo dos actrices y entramos a un lugar de no competencia.

¿Qué tal fue su experiencia en Ecuador? ¿Nuestro café está a la altura de sus cafetales?

Me encantó la experiencia en su país, estuve feliz y el café estuvo maravilloso. Me regalaron uno que ya he estado tomando en mi casa.

Créditos:

Fotografía: Fabián Sesen (IG: @fabiansesenstudio)

Producción y estilismo: Alejandra Cereceda (IG: @alecereceda83)

Vestuario: Andrea Vega (IG: @andreavegaoficial)

Maquillaje: Jose Meléndez (IG: @jose.melendez)

Peinado: Nel Suárez (IG: @nelsuarezhair)