Lasso estrena Los hombres son todos iguales

Desde las elecciones, el nombre del cantante Lasso ha sido muy comentado en las redes sociales ya que unos usuarios por equivocación lo han confundido con Guillermo Lasso y le han enviado mensajes y dejado comentarios políticos, y otros, ya sabiendo lo anterior, lo siguen haciendo en broma. Él con la misma buena actitud de siempre, responde algunos, y así aprovecha para promocionar su música en el país.

Evidenciando su aventura creativa, el venezolano llega con su último sencillo titulado Los hombres son todos iguales. Una historia musical cuyo eje conceptual es el amor, la nostalgia y las diferentes visiones que recaen sobre dichas emociones.

Aquí muestra también una faceta más suave en la que es capaz de narrar, tanto en voz masculina como femenina, la historia de una relación que apenas comienza. Contrario a lo que el título supone, esta no es la historia de un tórrido romance, si no una que relata las inseguridades de una chica al haber sido lastimada por los clásicos discursos de conquista, mientras el protagonista masculino trata de demostrarle que los hombres no son todos iguales. Es un juego narrativo que viene acompañado de un video performance.