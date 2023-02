Harry Styles: el rey absoluto de los Brit Awards

En un fin de semana de premios que tuvieron lugar este 11 de febrero hay que mencionar entre sus protagonistas a Harry Styles, sin duda, fue el rey de la noche de los Brit Awards.

El artista abrió la ceremonia con As It Was y tal como mencionan medios europeos como Hola!, lo cerró como el gran ganador del evento.

Partió con cuatro nominaciones y esos cuatro se llevó, incluyendo los más importantes, los de artista, canción y álbum del año.

El ex One Direction tuvo la oportunidad de agradecer a todo el mundo, y no se olvidó de nadie: dio las gracias al público, a su equipo, a su familia (incluyendo mención a su madre por inscribirlo en el reality The X Factor) y hasta agradeció a sus compañeros de One Direction el haberlo llevado hasta donde está ahora.

Su victoria fue indiscutible, pero al menos dejó espacio para que Wet Leg se llevara los premios a nuevo artista y mejor grupo.