Lali Espósito (30) no tiene poses ni pelos en la lengua, sin duda es muy carismática. La cantante y actriz argentina es una de las figuras del momento. A inicios de mes, fue la presentadora de la gala de los premios Platino del Cine Iberoamericano, desarrollados en Madrid, España, y se convirtió, según los lectores de la revista Hola, en la mejor vestida con un total de 15.263 votos, además se quitó el rubio de su cabello por el color negro.

Tras aquello estuvo en los Martín Fierro, reconocimientos que se entregan en su país y en los cuales tampoco pasó desapercibida. Hizo gestos graciosos y burlescos cuando se enteró que 'Masterchef Celebrity' fue el reality show que ganó el Martín Fierro de Oro, además sorprendió con un beso a una de sus colegas, la actriz Mariana Genesio Peña en plena ceremonia. Tal vez quiso recordar el que se dieron Madonna y Britney Spears en los MTV Video Music Awards 2003.

Cuando conversamos con ella, recordó su paso por Ecuador. “Fui en una gira de promoción con la banda pop, derivada de la serie 'Teen Angels'. Estuve con juventud (risas), cuando tenía aproximadamente 17 o 18 años. No pude volver. Sé que hay muchos seguidores, me escriben siempre y me preguntan cuándo mierda voy a ir y que me están esperando hace años. Debería volver, se los debo”, comentó entre risas.

Compañeros de Tania Tinoco visten de luto y espacios de TV la recuerdan Leer más

La artista tiene una energía contagiante y es lo que transmite cuando se la ve en el escenario o en pantalla. “Ni idea, nací así (risas). De modo inconsciente, pero a la vez también consciente, sé que el mundo es duro. Me ha tocado una vida bonita y puedo dedicarme a lo que me gusta, otras personas no lo hacen. Trabajan en lo que pueden. Mi energía vital siempre sale del disfrute de lo que me rodea”.

Acaba de terminar de grabar la tercera y última temporada de la serie 'Sky rojo', de Netflix, creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato. La historia es protagonizada por Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre y Lali. Narra la huida de tres prostitutas de su burdel y las peripecias a las que deben enfrentarse.

“Muy dura de rodar, con mucha acción. Terminamos agotados. El final está increíble. Me alegré cuando me convocaron porque es un tema heavy y que siempre está debajo de la alfombra en todas las sociedades, es un negocio y una mierda tan grande porque a muchos no les conviene que se denuncie. Muchas mujeres desaparecen y siguen siendo víctimas de la trata de personas. Han sido valientes en contarlo. Generalmente se habla de prostitución o trata de personas en un documental que muchos no lo ven”.

Estéfani Espín ahora en 'Televistazo' de las 13:00 Leer más

La serie generó polémica y críticas, dice la argentina, “porque somos sociedades hipócritas. A nadie le llama la atención producciones como 'Narcos', no dicen nada por la violencia, el narcotráfico y los crímenes que abordan. Eso no les parece horrible porque es un tema de hombres, en cambio la prostitución es algo que afecta a las mujeres. Estamos jodidas. Muchas se dedican a esto porque no tienen otra opción, la sociedad las empuja y la mala educación las arrastra porque se les dice que prostituirse es una salida laboral”.

Durante el 2022 se estrenará la serie que hizo en su tierra y que lleva por nombre 'El fin del amor', adaptación de un libro homónimo escrito por Tamara Tenenbaum. Se tratará de una comedia dramática que cuenta la historia de una atrevida filósofa de la cultura pop. Es su debut en la producción ejecutiva. “Mi primera vez”, comenta.

Por su versatilidad, Lali ha sido comparada con la uruguaya Natalia Oreiro (45) e incluso se ha dicho que ella será su sucesora. “¡Noo! Nathy no tiene sucesora, jamás, es una reina. No hay sucesora para nadie, cada quien es único”.