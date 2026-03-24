Labubu llega al Mundial: Pop Mart anuncia colaboración con la FIFA 2026

El icónico personaje se suma a la fiebre futbolera con una colección especial por la Copa Mundial de la FIFA 2026

La expansión de la "fiebre" por los Labubu sigue creciendo y ahora da un salto inesperado al mundo del fútbol, ya que este 24 de marzo, Pop Mart anunció oficialmente su colaboración con la FIFA para lanzar una colección especial inspirada en la Copa Mundial de 2026 respaldada por la Federación, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global.

Aunque los detalles aún son limitados, el anuncio ha sido suficiente para encender la conversación mediática entre fanáticos y coleccionistas. La marca adelantó que el lanzamiento llegará próximamente, con fecha clave marcada para el 27 de marzo, bajo la frase 'coming soon' (muy pronto), lo que apunta a una posible preventa o primeros accesos exclusivos.

All eyes on the field ⚽️ When LABUBU meets the World Cup… who’s the MVP🏆?



THE MONSTERS × FIFA Coming soon 👀#POPMART #LABUBU #THEMONSTERS×FIFA #comingsoon pic.twitter.com/rc0CPOhOvQ — POP MART (@POPMARTGlobal) March 24, 2026

De figura de culto a merchandising mundialista

La colaboración marca un paso clave en la expansión de los Labubu, que ahora se integran al universo del merchandising oficial del Mundial. Esto supone no solo una edición temática, sino también la validación del personaje dentro de una de las plataformas de mayor visibilidad global.

Modelos de la colaboración de The Monsters x Coca Cola. Cortesia

Lo cierto es que, el interés en esta colección no es casual, ya que semanas antes del anuncio, alrededor del 13 de marzo, ya se habían filtrado imágenes del posible diseño, generando expectativa en redes y comunidades de coleccionistas.

La confirmación oficial por parte de Pop Mart no hizo más que consolidar ese hype, posicionando a los Labubu como una de las propuestas más llamativas dentro del cruce entre la cultura pop y el deporte a nivel global, previo al incio de latemporada más llamativa del fútbol.

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La 'fiebre Labubu' y su expansión global

El movimiento también se entiende dentro de un contexto mayor: la llamada 'fiebre Labubu', que en los últimos años ha convertido a estos personajes en objetos de culto dentro del mercado de figuras coleccionables. Desde su popularidad en el formato blind box hasta su presencia constante en redes, Labubu ha logrado consolidar una identidad propia dentro del entretenimiento contemporáneo.

Este crecimiento no se detiene ahí, pues la expansión de la franquicia apunta a nuevos territorios, incluyendo el desarrollo de proyectos audiovisuales que buscan llevar a los personajes más allá del coleccionismo.

En ese sentido, la colaboración con la Copa Mundial de la FIFA 2026 refuerza su posicionamiento como una marca global, capaz de moverse entre el diseño, el entretenimiento y ahora también el deporte.

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