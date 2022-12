Tras conocerse la muerte de la actriz estadounidense Kirstie Alley (71), quien falleció el 5 de diciembre, víctima de cáncer, viene a la mente de muchos, Un bar muy especial o Cheers (su título original) una popular serie de la década del 80, que en Ecuador fue transmitida por Teleamazonas y gozó de gran éxito de audiencia.

Con Ted Danson formaron una dupla inolvidable en este dramatizado, que le valió a la artista dos premios Emmy y un Globo de Oro por su papel de la histérica y divertida gerenta Rebecca Howe.

Su gran oportunidad en el cine llegó en 1989 cuando filmó Mira quién habla (junto a John Travolta), en el que dio vida a una madre soltera que se enamora de un chofer de taxi, su original trama derivó en dos secuelas.

Posteriormente protagonizó Veronica’s Closet (1997-2000) y Fat Actress (2005).

Algunos de sus compañeros de trabajo publicaron emotivos mensajes en sus cuentas de redes sociales. Ted Danson, el inolvidable Sam Malone de Cheers escribió: “Cuando bajé del avión me enteré de que Kirstie murió. Estoy profundamente triste, pero me siento agradecido por todas las veces que me hizo reír. Mando mi amor a sus hijos que, como bien saben, tenían una madre con un corazón de oro. La echaré de menos”.

Por su parte, John Travolta, publicó un post en Instagram: “Con Kirstie tuve una de las relaciones más especiales de mi vida. Te quiero, Kirstie. Sé que nos volveremos a ver”.

Otros colegas como Kelsey Grammer, Robert Patrick, John Fugelsang, Ever Carradine, Josh Gad, Rhea Perlman, Steve Guttenberg y Kristin Chenoweth también dedicaron cariñosas palabras a la actriz y condolencias a su familia.