El dolor no lo deja hablar con claridad. 'El Gringo', como se lo conoce al influencer Kevin Rubio, perdió a su padre y no pudo viajar a Holanda para despedirse de él.

En sus redes sociales imploraba que se apresure su proceso de residencia para poder salir de Ecuador y volver sin problemas. Pero su anhelo no se cumplió: su progenitor falleció este domingo 28 de mayo de 2023, a las 08:00, antes de lograr salir del país.

“Hasta que no tenga mi residencia no puedo salir del país, porque de hacerlo no podría entrar en dos años, y eso no quiero por mi hijo ecuatoriano”, indicó Kevin en su cuenta de Tiktok.

Lamentó que el proceso para obtener sus papeles haya ido tan lento, pero a la vez agradeció que su súplica haya sido escuchada. "Mucha gente compartió mi publicación y este lunes (29 de mayo) tengo cita para mi residencia, pero ya no podré ver con vida a mi padre”, reflexionó.

Los padres del 'Gringo' Kevin Bergmeijer estuvieron en Guayaquil en septiembre de 2022.

“Agradezco mucho que mi padre pudo venir con mi madre y conocer a su nieto. Fue una despedida sin saberlo. Él solo tenía 65 años, estaba joven”, dijo con voz entrecortada.

El tiktoker comentó que hace cinco años su progenitor tuvo un accidente y desde entonces comenzaron las complicaciones de salud.

Kevin se estableció en Guayaquil en el 2022 para estar cerca de su hijo, producto de una relación que tuvo con una ecuatoriana que conoció en España. Su gran parecido con el argentino Javier Burrai, arquero de Barcelona, le dio más seguidores.

Aunque su padre ya no esté, Kevin tiene el anhelo de acompañar a su madre en el difícil momento, por ello tiene prevista su salida del país este 30 de mayo en horas de la tarde. Solo quiere llegar y abrazarla, aunque admite que todo será distinto, pues era su padre el que siempre recibía en el aeropuerto y lo llevaba a casa.

"Siempre mi padre era el me recogía en el aeropuerto, me daba consejos de la vida, y es raro pensar que ya no puedes hablar más con él. Voy a poner un espacio en mi corazón y alma porque en mi mente aún sigue vivo", mencionó.

"Ahora estoy tomando pausa de todo. Quiero tener un espacio íntimo en familia, quiero recordar las mejores cosas de mi padre, estaba recolectando sus fotos y videos. "Él está muy feliz en el cielo, mirando a su familia y nietos desde. Sé que estaba orgulloso de mí y sabe que intento ser buen padre como él lo era conmigo. Es una pena que no siempre teníamos tiempo para vernos, pero sé que supo que estaba luchando por mi hijo", contó a EXPRESO.