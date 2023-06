En las texturas, formas y colores está todo lo que le gusta a Kerly Armijos (29). La emocionan, inspiran, y con ello da vida a ambientes.

Formada en diseño de interiores, emprendió en su propio estudio y no fue hasta en tiempos de pandemia cuando vino el crecimiento.

Si se da un vistazo a su cuenta de Instagram está todo lo que abarca su universo creativo que incluye obras que empiezan desde cero.

Mientras dialoga con EXPRESIONES cuenta cómo ha ido expandiéndose no solo en Machala, su ciudad natal, sino en Guayaquil, Quito, Cuenca y también Nueva York Un camino que a su vez vino con un giro 180 grados de situaciones personales que hicieron de ella otra versión.

EL ARTE DE CREAR

Lo que más ama Kerly de su trabajo es la posibilidad de usar siempre su creatividad. Para ella es muy importante ponerse a sí misma nuevos retos, tomar distintos proyectos y tener, como resultado, esa frase “wow” en sus clientes.

“Desde niña pasaba horas experimentando con materiales. Mi lugar favorito era la papelería. Jugar a combinar o contratar lo colores de las cartulinas, fomix, escarchas...Eso era lo que despertaba mi atención” cuenta sobre su infancia en Pasaje.

De hecho lo monetizó. “Era super detallista con las manualidades y en el colegio, justo en época de San Valentín, aproveché para vender tarjetas hechas por mi, acompañadas de un dulce que preparaba mi hermana”, recuerda.

Y, cuando llegó el momento de definir su futuro profesional, la estética y el arte le marcaron el rumbo profesional a pesar de que su padres pensaron que se dedicaría a algo ligado a lo comercial, tal como ellos.

Pero el momento más desafiante de su carrera fue cuando cerraron la Universidad Tecnológica San Antonio de Machala en donde estudiaba el primer año de diseño gráfico. “Fue un shock pero eso me permitió ir a Guayaquil a buscar soluciones. Cuando entré a la facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, y leí el pensum de Decoración de Interiores, pensé esto es lo mío”, recuerda.

Y empezó otra vez, desde cero, en una carrera que , literal, era nueva. “Me arriesgué, armé mi equipaje y me mudé sola. Al principio estuve en un pensionado, y hubo noches que lloraba porque extrañaba mucho a mi familia... Pero eso me hizo madurar”.

Ya en los últimos años de la carrera comenzó a hacer su nombre y de a poco iba diseñando espacios en su ciudad natal, pero dice que realmente empezó a cristalizar el sueño de tener su propio estudio, cuando se enteró de que estaba embarazada.

“El diseño lo aplicas también en la vida misma.... Así como yo diseñaba proyectos para los demás; la maternidad fue mi gran proyecto... Yo quería ser para esa niña, que estaba próxima a nacer, su mayor inspiración. Y allí comienzo a hacer mi nombre”, dice sobre sus inicios en 2018.

EMPATÍA ANTES DE DISEÑAR

Para Kerly los espacios son mucho más que la elección de muebles, las texturas protagónicas o colores de las paredes.

“Se trata de cómo vivimos dentro de ese ambiente, de lo que genera en nosotros y como influye en nuestro comportamiento”, explica.

Y para lograrlo dice que le gusta generar mucha empatía con la otra persona.

“Esta carrera me ha permitido conocer los diferentes estilos de vida de los demás y para eso he aprendido a escuchar. Y a modo de anécdota, cuando no termino de descubrir a un cliente, le pido prestado su baño... (aunque suene extraño) Cada espacio de nuestro hogar es un reflejo de nuestras vidas”, dice.

Y ahí viene su misión: mejorarlo. “Más allá del estilo contemporáneo que aplico, me baso en lo funcional... Hay familias que tienen algún hijo con autismo, por ejemplo, entonces me toca diseñar con ciertos colores... Creo que la clave antes del diseño es que haya mucha empatía”

Y si bien se podría pensar que una vez que le toca poner todo es

Empezó sola. “Tal cual el meme”, bromea “Yo era la que atendía al cliente, hacía planos, contactaba proveedores, manejaba las redes sociales... Todo yo”.

Las recomendaciones del boca a boca, iban haciéndola conocer con proyectos no solo en El Oro sino también en otras ciudades. Eso hizo que para inicios del 2020 pase a tener dos personas más en su equipo y, actualmente ya sean once manejando más de 100 proyectos, bajo la dirección de Kerly.

TIPS DE DECORACIÓN

Sobre tendencias 2023, Kerly menciona algunas recomendaciones para tener en el hogar.

Espacios: Contar con un ambiente social en el exterior de la casa. Una barbacoa, jacuzzi o balcones grandes son infaltables para compartir con amigos o familia.

Muebles: Todo lo que es diseño con terminación curva.

Colores: Este año, el verde prevalece en alfombras, muebles o paredes.

Accesorios: No pueden faltar espejos con diseños modernos ya sea en colores claros, ahumados, oscuros, etcétera.

SU FAMILIA, SU ESCUELA

Manejar una empresa y ser diseñadora de interiores son dos materias distintas.

Pero Kerly creció en el mundo empresarial y sabe como moverse en ese terreno.

“Ahora agradezco poder haber tenido esa experiencia”, cuenta y agrega “mis padres tienen un negocio de productos de línea blanca y allí aprendí sobre el manejo de una compañía... En vacaciones, ayudaba en la parte administrativa...Y eso fue mi escuela... Aprendí desde el trato a servicio al cliente, saber buscar proveedores, llenar un cheque hasta negociar” dice sobre su adolescencia.

Luego lo reflejó en el giro 180 grados que dio su marca. Lo que antes de pandemia era solo un servicio de diseño de interiores, después del 2020 se convirtió en un estudio que brinda la posibilidad de hacer proyectos completos donde intervienen ingenieros, arquitectos y diseñadores.

De modo que con su equipo ha podido trabajar locales comerciales, residencias, clubs dentro de urbanizaciones y mas.

DERRIBANDO EL MACHISMO

Cuando se le consulta sobre cómo fue haciendo su nombre, refiere que el comienzo fue difícil, sobre todo en un mundo de hombres.

“Al inicio, yo tenía que entrar a obras donde la mayoría eran arquitectos e ingenieros... Entonces sentía ese rechazo por el hecho de ser joven, mujer y también por no ser arquitecta. Antes, el ser diseñadora de interiores era una profesión relativamente nueva, y algunos pensaban que la diseñadora no debía estar en obras, que uno no sabía del tema... Sí me quebró. Pero creo que eso debió pasar para yo aprender a manejar la situación”, confiesa.