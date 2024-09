Kaya Ilaquiche, hija de Lourdes Tibán: la segunda reina indígena de Salcedo

Kaya Ilaquiche Tibán fue electa como Reina de Salcedo, convirtiéndose en la segunda reina indígena que tiene este cantón. Una de las características más notorias de su reinado es su insistencia en mantener su identidad cultural indígena. En todos los eventos, siempre usa sombrero, lo que le ha generado críticas en redes sociales. Sin embargo, para Kaya, este símbolo tiene un significado profundo. "El sombrero es parte de mi identidad. Soy indígena, y eso es algo que no quiero ni puedo dejar de lado", explicó.

Kaya jamás imaginó que un día se convertiría en la reina de San Miguel de Salcedo. Su vida, hasta el momento del certamen, no había estado marcada por el modelaje ni los concursos de belleza. Aunque en su entorno familiar algunas de sus primas y su hermana menor habían participado en certámenes similares, ella no se veía dentro de ese mundo. Sin embargo, el destino la llevó a aceptar este desafío, que transformó su vida de forma inesperada. "Este es un reto grande, no solo por las responsabilidades que tengo, sino porque mi vida está cambiando en muchos aspectos", comentó la joven reina.

El legado de su madre: Lourdes Tibán

La vida pública de Kaya también ha ganado notoriedad debido a su madre, Lourdes Tibán, actual Prefecta de Cotopaxi, quien decidió que su hija sea la presidenta del Patronato Provincial de Cotopaxi. Kaya admite que el cambio en su estilo de vida ha sido drástico. Antes, su rutina era mucho más relajada, pero al asumir este nuevo rol, comenzó a seguir el ejemplo de su madre: "Estoy aprendiendo a madrugar, a trabajar duro, a llegar tarde a casa y a asumir muchas responsabilidades", comentó.

Un reinado con propósito

Ser hija de Lourdes Tibán le ha atraído el apoyo de muchas personas. Sin embargo, Kaya aclaró que su objetivo no es aprovecharse de esta visibilidad para beneficio personal, sino usarla para el bien común. "Espero que esta visibilidad sirva para ayudar a los demás, para que este reinado sea un espacio de trabajo colectivo", afirmó. Entre sus principales metas está promover a Salcedo como un destino turístico. "Salcedo tiene varios sitios turísticos que merecen ser conocidos por los turistas nacionales e internacionales", aseguró.

El 1 de septiembre, Kaya fue electa como reina del cantón. Ese día vivió una anécdota que recordará toda su vida: cuando el jurado calificador daba a conocer los resultados, lo único que veía eran luces frente a ella y escuchaba los gritos de las barras. Al llegar el momento de conocer el nombre de la reina, solo escuchó que el nombre comenzaba con K, y coincidentemente los nombres de las finalistas eran Kaya Ilaquiche, Karla Medina y Karla Balseca. En medio de los nervios, Kaya esperaba recibir la cinta de virreina, pero cuando su compañera de certamen le dijo que ella era la reina, se quedó fría y pensó en todo el trabajo que venía por delante.

Liderazgo y empoderamiento

"No solo somos mujeres bellas, sino capaces e inteligentes", afirmó con orgullo. Para Kaya, los certámenes de belleza no deben centrarse exclusivamente en la apariencia física, sino también en la formación académica y la inteligencia de las participantes. Ve en su reinado una oportunidad para demostrar que las mujeres indígenas pueden ser líderes, académicas y referentes en la sociedad.

La joven reina de Salcedo concluyó con un mensaje a las futuras generaciones: "Espero que más chicas indígenas se atrevan a participar. Que vean que no solo es un concurso de belleza, sino una plataforma para demostrar que somos capaces de lograr grandes cosas", finalizó.

