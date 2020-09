Kate del Castillo: "Es un honor estar en Ecuador"

A través del empresario ecuatoriano Marlon Mancero, la actriz mexicana Kate del Castillo confirmó que el próximo año vendrá a Ecuador para presentar su obra de teatro. No aclaró si se trata de I’m OKate o The way she spoke, que aborda el tema de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y que ha recibido buenas críticas.

Lo que sí es un hecho es que su tequila llegará al país a fines de este mes. "Ella ha manifestado que es un 'honor' estar en Ecuador", indicó Mancero, productor de las obras de teatro Arpías y Divinas que cuenta en sus repartos con actrices internacionales como Lupita Ferrer y Sonya Smith. Del Castillo vive en Los Ángeles y fundó recientemente Chollawood Productions con la intención de generar sus propios proyectos que buscan enaltecer la imagen del latino al mundo.

Entre sus próximos proyectos está la grabación de su obra de teatro I’m OKate y un show que protagonizará su papá, el reconocido actor mexicano Eric del Castillo. También está al frente del reality Tequileando, el lanzamiento de la comedia Armas de Mujer y la tercera temporada de La Reina del Sur por Netflix.

También trabaja en el desarrollo de dos series de ficción basadas en dos libros de la escritora feminista mexicana Lydia Cacho.