Poder cumplir sueños es lo que motiva a la artista lojana Karen Montero Bravo. Y estos, son cada vez más grandes. El baile y el cine son parte de su infancia, y es que creció en medio de las butacas y el proyector. Su familia tenía un cine en la ciudad y la influencia de las películas estuvo siempre presente. Pero también el baile, siendo una carrera paralela a la que tuvo en la universidad (International Business). Se mudó a Quito, allí asentó su academia Feeling Dance Show y, en 2014, empezó su carrera televisiva como jurado en programas de talento.

“Fui la encargada de la escenografía y montaje de los shows de las ediciones de La Voz, Yo me llamo y Quiero cantar conmigo”, explica en su trayectoria en Ecuador. Pero también está presente en el extranjero, por lo que ha podido bailar en Premios Juventud y Lo Nuestro.

La danza le ha dado sus mayores alegrías, pero es la actuación el proyecto que ahora la reta. En el 2018 debutó en el cine como protagonista de la película de thriller 3-03 rescate, en la que también participaron Darío León y Ricardo Gonzales. “El baile y la actuación están fuertemente ligados. No está en mis planes desvincularme de nada. Los bailarines somos actores que no hablamos”.

Ahora Karen está esperando el estreno de su último proyecto televisivo, la serie policial The bay. La producción independiente ha sido 23 veces ganadora de los Emmy y, en su nueva temporada, tienen una investigación en Puerto Rico.

Disponible en Amazon Prime, el proyecto fue una bendición para la actriz. “Siempre he perseguido la internacionalización. Estudié actuación en Londres y mi agente, que fue la encargada para el casting de los personajes latinos, recomendó mi perfil. Aunque buscaban talento puertorriqueño, quedé porque sabía combate e, incluso, fui la encargada de coordinar estas coreografías de pelea”.

La ficción se estrena en mayo y Karen espera ir a Los Ángeles a la premier.

La anécdota

“Yo no podía creer que trabajaría con Draco Rosa. El día que lo conocí, estaba muy nerviosa. Lo conocí ya en el set, porque en la lectura del primer guion no pudo asistir. Cuando lo vi yo estaba en la prueba de vestuario y me di cuenta de su gran humildad y entrega. Recuerdo que estaba muy desarreglada porque recién probábamos todo. Tuvimos una gran química y hemos forjado una gran amistad. Es por eso que quizá volvamos a repetir colaboración, pero esta vez en una película que queremos filmar con la productora que tengo junto a mi esposo, Dwight Gregorich, aquí en Ecuador. Él es director de cine y queremos seguir haciendo proyectos importantes en el país”.

A fondo

- El casting y rodaje de The bay se llevó a cabo en el primer semestre de 2021.

- El papel de Karen es muy cercano al personaje del cantante y actor Draco Rosa. Este es un sueño realizado para ella, ya que es su fan desde pequeña. La película Salsa (1988), protagonizada por el ex-Menudo, marcó su amor el baile.

- Su personaje es la comandante de la Policía, un personaje fuerte y decidido. Así es como irán tras una banda criminal.

Bailando con los grandes

Bailar es algo que la llena de sobremanera y que también le ha dado sus mayores recuerdos. Ha podido ser parte del cuerpo de danza de Chyno Miranda, Daddy Yankee, Maluma, Marc Anthony y Gloria Trevi.

Una de las personas que vio en ella ese poder para la internacionalización fue Jerry Rivera, con quien trabajó en La Voz. De esa forma conoció a su agente y llegó a varios de los premios latinos más importantes de Estados Unidos. Ya estando allá, su talento fue visto por los productores de los videoclips y así es como es parte de dos de los temas latinos más sonados de los últimos años.

Ella baila en el megaéxito de Daddy Yankee Shaky Shaky (2016), clip que tiene más de mil millones de reproducciones en YouTube. Además del Felices los cuatro - Versión salsa, de Marc Anthony con Maluma.

“Ser parte de estas producciones demuestra que debes tener un buen nivel profesional. Todo es muy rápido, con hermetismo, y tienes que demostrar tu entrega por varias horas”.