Con el estreno de su primer álbum, Cuadros, la banda cuencana Floreana ha demostrado que la virtuosidad no es un golpe de suerte y se puede presentar desde el primer momento. Este sólido proyecto está compuesto por diez canciones muy bien hiladas, que cuentan la visión del desamor y la frustración del crecimiento al entrar en la adultez.

#Los integrantes de la agrupación tienen 21 años y, a la par de sus estudios universitarios, dedicaron su tiempo de cuarentena a crear la música que ahora los convierte en una de las bandas más nuevas y prometedoras de su ciudad.

Pablo Vázquez, Guillermo Arévalo, Sebastián Vega y Sebastián Ordóñez conversaron con EXPRESIONES sobre la creación de este disco. “El álbum empezó a hacerse hace casi un año y medio, pero ya habíamos sacado tres canciones previas. Salieron al inicio del 2020. Estas no forman parte del álbum porque estábamos experimentando y no era el sonido que realmente queríamos. Ya no serán tocadas en vivo pero siempre quienes nos escuchan las podrán encontrar en Spotify”, explica Pablo.

La amistad de este cuarteto se formó en el colegio Asunción. “Sebastián Ordóñez es el que inicia con el proyecto. Tocábamos covers, pero luego comencé a escribir las primeras canciones y así salió Volar. Desde entonces no he parado y así han salido las canciones”, añade el músico.

Actualmente están muy contentos con el sonido obtenido gracias al trabajo de producción de Bernardo Arévalo (Pastizales). El año anterior lo cerraron con más de 23 mil reproducciones de sus temas en Spotify, un buen inicio para un proyecto que va creciendo a paso lento pero seguro.

La entrevista

¿Cuál es el tema principal de este álbum?

Combinamos varios sentimientos. Todas las canciones tienen sonidos felices con letra para estar ‘bajón’. El álbum rota entre el amor, el desamor y pensamientos íntimos.

¿Floreana es el nombre de la banda por la calle que se intercepta con la avenida 12 de Abril en Cuenca?

¡No! La verdad es que desconocíamos que había una calle aquí con ese nombre. Nos enteramos hace poco. En realidad le buscamos el nombre por algo que esté relacionado a Ecuador y sea pegajoso. Tomamos el nombre de una isla de Galápagos y sentimos que fue genial.

¿Cómo describen la identidad de la banda?

Lo que hacemos es el reflejo que vivimos como jóvenes. Escribimos desde las cosas que nos pasan y el sonido que nos influencia también es de bandas más actuales. Nuestras letras son de hechos muy reales, con poca fantasía.

¿Cuál es su canción favorita de este proyecto?

Grupalmente creemos que Canopus es la que mejor contiene el sonido que buscamos.

El tema que abre el álbum se llama Takotsubo. ¿Por qué está en japonés?

Esta canción la tenía escrita hace mucho tiempo. Salió viendo un capítulo de Dr. House en el que había algo a lo que le llamaban el síndrome del corazón roto y explicaban que en japonés se le llama ‘takotsubo’. Toda la letra de la canción habla de un terrible momento de desamor.

Entonces la tristeza los describe como banda…

Un poco sí. Cuando estamos muy felices no salen cosas tan buenas y no nos sentimos cómodos con lo que componemos. Tristes, llega más la inspiración.

Más de Cuadros

El nombre de su álbum debut, Cuadros, tiene una explicación: los integrantes de la banda consideran que cada uno de los temas habla de una situación concreta pero pertenece a una misma ‘exposición’. “Por eso se nos ocurrió tomar a la canción homónima como el centro del disco y así demostrarlo en la portada. También que cada tema tenga su propio concepto y quede así en la portada. Es como estar en una galería”.

Actualmente los chicos de Floreana están esperando su primera gira y conocer el circuito de conciertos que ha sido retrasado por la pandemia. “No ha sido una prioridad lo de los conciertos, pero ya queremos ensayar mucho y poder mostrarlo en vivo. Queremos hacer algo muy chévere”.