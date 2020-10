Karen Minda: "Mi vida corre peligro"

Durante cuatro días, Karen Minda, estuvo ausente de su canal de YouTube La Voz del Pueblo. Hoy, apareció en la popular plataforma para comunicar que no podía continuar con el formato en el que diariamente denuncia a conocidos políticos y funcionarios públicos de Ecuador.

EXPRESIONES conversó con la popular 'Diabla' para indagar más de su decisión de guardar silencio frente a los supuestos actos de corrupción.

"Esto comenzó hace dos meses, pero en las últimas semanas tomó mayor fuerza. Tengo registro de todo, sé quiénes están detrás de las amenazas que se tornaron reales cuando me mostraron un arma. Las advertencias las he recibido en todas mis redes y no puedo dejar a mis hijas desamparadas. Mi vida corre peligro" , precisó.

Sostiene que no señalará a los responsables, porque de hacerlo, según ella, sus días estarán contados. "No lo haré, no seré el pilar para hundir a más personas. Lucharé y continuaré con mi periodismo investigativo. Sé a quienes les molesta mi presencia. Mi nombre no será incluido en una lista de gente vulnerable, no lo permitiré".