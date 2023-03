Cada año se celebra en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York el evento benéfico de la moda más importante del mundo: la Met Gala. Al evento asisten las celebridades más importantes para lucir extravagantes trajes de acuerdo a la temática anual.

Pese a que la familia Kardashian-Jenner atrae en cada edición la atención del público con looks de infarto, en esta edición podrían no estar invitadas. ¿Por qué? Te lo contamos.

Kim, Kylie y Kendall han sido invitadas clave en la Met Gala por años Internet

RECORTE EN LA LISTA DE INVITADOS

El medio digital de farándula Page Six publicó este 8 de marzo una nota en la que dio a conocer el testimonio de fuentes que afirman que el clan Kardashian-Jenner no será parte del aclamado evento de moda este año.

Según este medio, la editora jefa de Vogue, Anna Wintour, hizo un recorte exhaustivo en la lista de invitados y ninguna de las Kardashians "pasará el corte". Sin embargo, la revista no compartió con el portal el listado oficial de invitados, lo que deja la duda.

La revista femenina Cosmopolitan declara que la razón podría ser la falta de espacio para las celebridades, pues "es un listado de lo más acotado y exclusivo".

Kim Kardashian es un invitada destacada por atraer la atención con trajes de alto impacto mediático. Internet.

NADA ES SEGURO AÚN

Page Six asegura también que una fuente cercana a las Kardashian dice que no es cierto que la familia más importante de los reality shows no esté invitada al gran baile. La presencia de las 'socialités' en el evento será una incógnita que se resolverá este 1 de mayo.

La primera aparición de una de ellas en esta celebración la hizo Kim en 2013 junto su (en ese entonces) esposo, Kanye West. Lo que la convirtió en un elemento relevante y que atrajo especial atención en la Met Gala.

En 2022, las hermanas de Kim, Kourtney y Khloe Kardashian se sumaron al evento. Esta fue la primera aparición de la familia completa en el agasajo.