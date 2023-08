Justin Bieber y Demi Lovato abandonan la agencia de Scooter Braun

Scott 'Scooter' Braun es uno de los representantes de talentos más famosos y poderoso de la industria musical y ha hecho crecer tanto SB Projects, que esta se ha convertido en algo más que una empresa centrada en la música.

El empresario de 42 años tuvo su gran oportunidad cuando descubrió a Justin Bieber, con quien trabaja desde 2008.

En los últimos años ha sido también noticia por la compra de la disquera Big Machine Records y se convirtió en propietario de las grabaciones maestras de Taylor Swift, lo que la llevó a lanzar su proyecto de regrabación. Además de una larga disputa por los derechos de sus temas.

Se ha conocido por parte del portal Puck, que Justin Bieber y Scooter Braun no han hablado durante meses y “los abogados están involucrados” en este conflicto legal luego de la separación.

En parte esto se daría por el artista canadiense, quien está armando una nueva estructura en su carrera desde la cancelación del Justice World Tour el año pasado.

Ariana Grande también ha dejado de lado su trabajo con el mánager.

Ojo con esto, según los últimos reportes, una fuente le ha dicho a Variety que se están preparando revelaciones desagradables sobre Scooter Braun. pic.twitter.com/w1OLWpG3QI — Cerebros (@CerebrosG) August 22, 2023

El 21 de agosto de 2023 se informó que pausó su contrato tras 10 años. Ese mismo día se supo que Demi Lovato le siguió los pasos a su compañera. Ella entró en su agencia en 2019 y ha colaborado en dos álbumes (Dancing with the devil... the art of starting over y Holy fuck). La mañana del 22 de agosto, la oficina de Idina Menzel confirmó su renuncia a la representación de Braun. J Balvin había hecho lo mismo a finales del 2022.

Hasta el momento no se ha dado una versión oficial por parte de la oficina de representación, lo que sí es seguro es que hay muchos cambios en el mundo de la música en Hollywood.

