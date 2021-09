Juana Acosta: "Se debe perder el miedo y volver a las salas de cine"

A sus 44 años, Juana Acosta se define como una mujer trabajadora a la que nadie le ha regalado nada, no se pone límites y no desaprovecha lo que le ofrecen cuando cree que vale la pena. A los 16, su padre fue asesinado en Cali, Colombia, su tierra natal. Y a los 22 la guerrilla secuestró a uno de sus hermanos durante diez meses.

Aunque desde adolescente quiso ser actriz, no lo sabía. A la sobrina de la escritora Laura Restrepo, la oportunidad se le presentó a los 18 años sin tener formación. Aceptó ese reto que le ponía la vida y se dio cuenta de que ponerse en la piel de otras personas era su pasión. Se la vio en producciones como 'Golpe de Estadio' y 'Kalibre 35'.

Dolida con su país y para adquirir nuevas herramientas de trabajo, se trasladó a España en 1997. Ahí estudió interpretación en la Escuela de Juan Carlos Corazza en Madrid, ciudad donde se instaló de manera definitiva en el 2000. Ese fue solo el comienzo de una carrera que la ha convertido en una de las actrices más admiradas.

Ya logró el Premio Feroz 2021 a mejor actriz de reparto por el filme 'El inconveniente' y estuvo nominada al Goya 2021 en la misma categoría por ese mismo trabajo. Ahora fue elegida como la presentadora de la gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, a desarrollarse el 3 de octubre.

Alta, de estilizada figura y voz grave, es una de las actrices mejor vestidas. Prefiere a diseñadores como Juan Vidal, María Escoté y Karl Lagerfeld. Tiene una larga y bien cuidada melena, la que alabó incluso la reina Letizia. Ella afirma que es una herencia familiar y la que le permite cambiar de look para los personajes que interpreta tanto en cine como en TV.

La industria del cine fue una de las más afectadas con la pandemia, que todavía continúa. En su caso, ¿cómo la afectó en lo personal, profesional y demás aspectos?

La crisis sanitaria atrasó y canceló proyectos, y otros que se comenzaron a grabar debieron detenerse por una u otra razón. Aunque es necesario trabajar con protocolos de bioseguridad tan estrictos, es incómodo y a veces todo es más lento. Se volvió más compleja nuestra actividad, pero hemos hecho más conciencia de las distancias, de que hay que cuidarse…

Por fortuna logré terminar lo que tenía a medias y lo mejor es que se siguen haciendo series y películas. En mi caso, se estrenarán a la vez cintas en las que participé y que debieron verse el año pasado.

Todos estamos con ganas de volver. Por ello, estar en los Premios Platino en Madrid (como presentadora) es muy importante porque serán presenciales, le pondremos cara a la gente después de mucho tiempo. Se celebrará la vida, la TV, el cine. Nos reencontraremos y eso es maravilloso porque la vida nos ha cambiado, ya no somos los mismos.

La pantalla grande ya no es la única forma de entretenimiento. Ahora el público en muchas ocasiones se queda en casa viendo en diferentes plataformas la serie o cinta que le interesa. Más aún luego del confinamiento.

Sigo siendo una romántica, me encanta ir al cine y comerme mis palomitas (canguil) viendo la película que me agrada e interesa. Creo que la gente ya debe perder el miedo de ir a las salas tras la pandemia; todavía lo hay.

Realmente los espacios de cine y teatro son muy seguros porque nadie habla y cada quien tiene colocada su mascarilla. Siempre se seguirá haciendo cine pensado para la pantalla grande, no creo que dejará de existir; pero estoy convencida de que hay que analizar dónde encajar mejor determinada propuesta, historia, director y actores.

España es el país que la acogió cuando partió de Colombia. ¿Qué representa para usted?

Me abrió las puertas hace 21 años, me siento muy querida y me permitió desarrollarme en todos los sentidos Eso se agradece. A Madrid la amo. Aunque a pesar de lo vivido con lo referente a mi familia, me encanta trabajar en mi país y para 2022 grabaré dos producciones. Trabajaré con un compatriota, Julián Román, quien está radicado en México. Nunca lo he hecho, eso me ilusiona mucho.

Me enorgullece que la serie colombiana 'El robo del siglo' esté nominada a los Platino, así como algunos actores, entre ellos Andrés Parra. También 'El olvido que seremos'. Colombia está sonando mucho y estoy emocionada.

Hay actores que reniegan de haber hecho telenovelas (se inició en ellas), luego de estar en el cine.

No es mi caso. En América Latina es un género que lidera, ya sea en Colombia, México… Los proyectos en los que intervine me mostraron un camino para lograr lo que he logrado.

¿Dónde considera que radica el éxito de determinados cineastas, sobre todo latinos, que van a festivales o son nominados?

Radica sobre todo en la universalidad de los temas que tocan, en los cuales nos vemos todos más reconocidos, en las selecciones que hacen y en la manera que dirigen. Hay muchos que son genios, ahora en Hollywood hay directores y productores que están haciendo maravillas. También radica en el toque personal que le pone cada uno a sus trabajos.

¿Cómo es trabajar en otros países?

El trabajo es parecido. En Francia llevo haciéndolo 10 años, me gusta actuar en francés. En Estados Unidos lo hice en inglés, mientras que Colombia es mi país y siempre será grato compartir con mis compatriotas.

Antes de viajar a España, estudió danza, además de interpretación y Bellas Artes en la Universidad de los Andes en Colombia.

Es hermana de la también actriz, Valentina Acosta.

'Policías, en el corazón de la calle' o 'Javier ya no vive solo', y películas como 'Diario de un skin' y 'Los dos lados de la cama' son parte de los trabajos en los cuales ha intervenido. Se unió al reparto de 'Hospital Central', además a los de 'Adolfo Suárez, el presidente', 'Una hora más en Canarias', 'Crematorio', 'Familia' y 'Velvet'.

Dice que como fue víctima de la violencia, debió hacer un trabajo interior con el fin de perdonar, para tener una relación sana con su país.

Fue pareja de Ernesto Alterio, quien también es actor, durante 15 años. Se separaron en 2018. Ellos procrearon a Lola, ahora una adolescente. Su nuevo amor es el financiero francés Charles Alazet.

Estrenará 'Las consecuencias' de Claudia Pinto, 'Lobo feroz' de Gustavo Hernández y 'La mirada de Lucía', dirigida por Imanol Uribe.

La colombiana viive desde hace 21 años en España. Cortesía

Nominados e invitados a los Platinos 2021

Candela Peña, Ester Expósito, Fernando Trueba, Javier Cámara, Jayro Bustamante, María Mercedes Coroy, Michel Franco, Miguel Ángel Solá, Valeria Lois y Yanina Ávila son algunos de los nominados que se darán cita en los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Asistirá también el actor y director mexicano Diego Luna, quien recibirá el Platino de Honor.

Mientras que Belén Rueda, Daniela Vega, Eduardo Blanco, Erick Elías, Gerardo Romano, Joaquín de Almeida, Maite Perroni, Majida Issa son algunas de las figuras que entregarán los galardones.

'El olvido que seremos', de Fernando Trueba, y la guatemalteca 'La llorona', de Jayro Bustamante, son las cintas con más postulaciones (11). Estos galardones son promovidos por Egeda y Fipca.