Juan y Stephy, dos 'foodies' que aman emprender

A fuego lento. Así fue cocinándose el amor entre Juan Suárez (32) y Stephy León (26). Sentados en una mesa, comenzaron a disfrutar de los platos más exquisitos, bebidas cautivantes y decoraciones soñadas.

Tras varias citas en ese plan, se fueron enamorando y, hace cuatro años, decidieron abrir en Instagram la cuenta Mesa para Dos. Hoy, próximos a cumplir su primer aniversario de boda, comparten su placer por la comida a una comunidad de más de 31 mil seguidores.

No ha habido restaurante que se escape a su paladar. Ya sea en Cuenca, Ambato, Quito o Guayaquil, o en urbes del extranjero como Nueva York, Buenos Aires, Florencia, Roma o París, es común verlos en sus típicas excursiones culinarias.

Anita Belén, una jefaza en un mundo de azúcar Leer más

Sin embargo, cuando no están generando contenidos para la red social que tienen en común, están explayando sus otras facetas. Stephy es nutricionista, en tanto que Juan es asesor en finanzas personales.

Aquella es la dualidad en la que se mueven; entre la pasión de ser ‘foodies’ y su aventura de emprender cada uno por su lado.

A NUTRIR EL AMOR PROPIO

Antes de conocer a Juan, Stephy estudió Fotografía profesional. Aunque ya estaba acoplada al ritmo cosmopolita de Buenos Aires, decidió regresar a Guayaquil, donde se apuntó a una carrera totalmente diferente a la anterior: Psicología. Sin embargo, pronto se daría cuenta de que por ahí no era el camino.

“A los trece años, yo tenía una mala relación con la comida. Y mientras estudiaba Psicología, vi una materia llamada trastornos de conducta alimenticia y con la cual me sentí identificada. Así que decidí cambiarme a la Licenciatura en Nutrición y Dietética”, expresa.

Con el título bajo el brazo, se fue volcando al Instagram bajo la cuenta @nut.stephyleon y desde ahí ha ido revolucionando esta red con sus tips y recetas de alimentación saludable.

Fue así como empezó a generar vínculo con sus seguidores, ya sea derribando mitos sobre dietas o compartiendo sus conocimientos. “Me enfoco en que vean el estilo de alimentación desde un punto de vista flexible. E incluso pongo el ejemplo con Mesa para Dos. Hay veces que comparto platos supervoluminosos y hay quienes no entienden cómo puedo hacerlo siendo nutricionista. Pero dieta no es comer poco, no es restringirse. Es balancear”, explica.

Emprendedores ecuatorianos hechos a prueba de las crisis Leer más

Hoy, desde su consultorio, dice que su relación con la comida va superbien. En su cuenta postea desayunos, brunchs, almuerzos y cenas en las que se cuecen diferentes menús capaces de tentar a cualquier paladar.

“Más allá de lo estético, está la salud y el amor propio. Es muy motivador ver cómo las personas cambian sus hábitos y comen entre saludable y rico”, comenta.

En casa, junto a Juan, indica que los hábitos sanos también predominan. “Yo misma preparo las comidas”.

Stephy no solo ha encontrado un estilo de vida saludable. Comparte la fórmula para vivir en balance sin dejar de darse gustos.

Y en ese camino la acompañan los más de 200 mil seguidores que presume en Instagram.

"EL DINERO REFLEJA NUESTRO ESFUERZO"

A Juan la vida lo ha tenido entre las ciudades de Guayaquil, Buenos Aires y Virginia. A los siete años viajó con su familia a Argentina y, terminada la secundaria, se apuntó a la carrera de Ingeniería Mecánica e hizo una maestría en Negocios en Estados Unidos.

No volvió a Ecuador hasta hace cinco años, cuando empezó a hacer su vida profesional. El resto de su historia con Stephy se cuenta sola.

En ese camino, si bien Juan se ha venido desenvolviendo laboralmente en la misma rama que estudió, el tiempo de la pandemia lo hizo explorar otra faceta.

“Es una historia que me tocó muy de cerca. Vi a algunos amigos entrar en una crisis financiera bastante importante y eso me hizo pensar lo riesgoso que era mi estilo de vida de cara al futuro. Entonces me propuse como meta empezar a educarme en temas de finanzas personales”, manifiesta.

Tras capacitarse y arreglar su relación con el dinero, decidió ayudar a otras personas. Es así como surge @juan.suareztr, la cuenta en Instagram desde la que enseña a otros a tomar el control, con reels en cuyo lenguaje no hay tecnicismos, pero en el que se habla las cosas claras.

Emprendimiento: Tips de marketing para impulsar tus plataformas digitales Leer más

“Yo cometí muchísimos errores y lo que enseño va por experiencia propia, no solo porque me lo enseñó alguien o lo leí en un libro. Quiero que aprendan a tener el control del dinero”, agrega.

Poco a poco, empezó a tener mayor llegada con tips que sirven de acompañamiento para el momento de pagar deudas, hacer el presupuesto mensual o inversiones, entre otras necesidades.

También brinda asesorías personalizadas y cursos para grupos más grandes. “Me gusta que no solo se inscriban hombres, sino que las mujeres también tengan iniciativa de aprender estos temas”, dice y ejemplifica con uno de sus tantos casos. “Hace poco, brindé asesoría a una señora, cuya expareja la dejó con deudas a nombre de ella y no se hacía cargo de sus hijos. Aunque fue muy difícil, encontramos un plan y vio que las condiciones pueden cambiar para salir adelante”.

A raíz del boom en Instagram se lanzó a hacer podcast con el fin de educar. “Al final del día, el dinero refleja todo el esfuerzo que hemos puesto durante un mes en un trabajo. Y regalarlo (literal) por no tener un presupuesto es criminal. Entonces, a falta de esa educación que deberíamos recibir desde la etapa colegial, me tomo muy en serio enseñar a otros”, concluye.