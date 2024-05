Juan Duque: “Todo empieza en Ecuador”

Cada cierto tiempo llega un artista viral al que medios y fanáticos posan todos sus ojos. Con una carrera previa como influencer, Juan Duque no estaba seguro si su música comenzaría a salir de las fronteras de su ciudad Medellín, pero lo está logrando.

Ecuador fue el primer territorio que visitó como cantante luego de tres años de probar con la música, algo que fue de un coqueteo a ser ahora su gran amor.

En noviembre de 2023 cerró definitivamente su ciclo como influencer, un oficio con el cual le llegó la fama y varios dramas, de los cuales ahora también reflexiona con música. Estuvo al frente del proyecto grupal Latiners. Una cuenta humorística y de sketches, además, en sus redes siempre mostró su vida filtros, siempre apoyado de su familia. Incluso su abuela suele ser una de las invitadas.

Aunque se graduó de Negocios Internacionales, no fue una profesión que le interesara, aunque ahora que maneja su carrera le ve el provecho. Mientras estaba en clases, potenció su imagen digital y viralidad llegó a su vida, incluyendo un romance mediático con la actriz Lina Tejeiro, que terminó luego de dos años.

Este pasado digital se traduce a un público fiel que escucha su música. Con más de un millón y medio de oyentes mensuales en Spotify, Juan Duque tiene cierta ventaja ante cualquier novel artista. Pero esto no lo hace esforzarse menos. Ya sea en presentaciones en bares pequeños o como invitado a conferencias de la revista Rolling Stones, cualquier escenario es una buena oportunidad para afianzar lo que ahora es su pasión. Una que le costó encontrar. Ahora promociona Lejos de mis ojos y Voldemor, dos temas que hablan de sus equivocaciones. “Mis traumas, mis chistes”, asegura.

Juan Duque tiene 27 años. Warner Music Ecuador

La entrevista con Juan Duque

¿Por qué eligió Riobamba como primera ciudad para empezar su internacionalización?

Hacer un show internacional es algo muy emocionante para mí. Y hacerlo en Ecuador, en donde las canciones están sonando y la gente reacciona a lo que hago, lo valoro mucho. Ya sea Riobamba, Quito o Guayaquil es igual de importante. Estuve invitado en las fiestas de la ciudad y así empezó mi primer tour, que ya me llevó a México y ahora por toda Colombia.

¿Cuál es el concepto de este tour?

Mostrar mis nuevas canciones. Está cargado de entusiasmo y emoción. Todo lo bueno empieza con este show internacional en Riobamba. Seguimos por Colombia. Tocar en Ecuador a finales de abril fue probar la maqueta de lo que preparamos y ver cómo reaccionaba la gente. Ahora vamos a Bucaramanga, Cúcuta. Es bonito que todo se crea desde el extranjero.

En redes sociales tiene una conversación muy cercana con sus seguidores. Hace frecuentemente transmisiones en vivo…

Me gusta mostrar cercanía. No hay diferenciación entre artista y fan. Cuando saco una canción es porque lo siento y se los muestro directamente. La gente me pregunta todo y les contesto todo, chismoseamos.

Y es muy directo también con sus respuestas, como si fuera un amigo.

Juan Duque inició en redes sociales antes de empezar como cantante. Warner Music Ecuador

Hay que mantenerla siempre porque por ellos estamos acá.

Sacó un EP que lleva por nombre ¡Qué momento para estar vivo! ¿Este instante de su vida se siente así?

Esa frase me salvó la vida. No sabía qué hacer, qué rumbo tomar. ¡Qué hacer con mi vida! Te cuento que mis canciones iban muy bien, pero no estaba disfrutando lo que pasaba. Esa frase la dijo mi primo hermano en un restaurante y la empezamos a repetir para recordarnos que teníamos que disfrutar todos los logros. A María, que publiqué en marzo de 2023, le estaba yendo muy bien y teníamos que vivir.

¿Es su lema de vida?

Claro, no es solo el título que lleva mi EP, sino que lo uso para traumas, depresiones, muchas cosas… Es un lema que uso, en serio ,para vivir la vida, disfrutarme desde un café hasta un show internacional.

Nació en Marinilla, un poblado cercano a Medellín. ¿Cómo es tocar en su ciudad natal?

Cuando vamos a Marinilla, nos decimos primos, porque son familia en segundo, tercer grado. Es estar en familia en el pueblo. Eso trae más apoyo. Todos sienten que es su proyecto y por eso nos dan tanto apoyo. En mi ciudad hemos hecho contenido, en la finca donde se ve la montaña, el bosque.

¿Cómo es el público colombiano?

Me he dado cuenta de que en Bogotá se disfrutan más los shows. Van a gozarlos. En Medellín son más juzgones, y siempre sacan rankings. Son más estrictos que en la capital.

Juan Duque creció en Marinilla, Colombia. Warner Music Ecuador

En diciembre firmó su carrera con Warner Music. ¿Se deja guiar o prefiere llevar un estilo más independiente?

Me dejo guiar mucho. Yo escucho mucho lo que me dicen.

Su sentido del humor es clave y no teme a burlarse de usted. ¿Cómo nació el apodo de Malumita Low-Cost?

La gente puede hacer esos chistes. Todos tienen esa libre expresión, mientras no sea una falta de respeto. Las tomo y no las veo con rabia e intento hacer reír. Eso es algo que me inculcaron mucho en mi casa. Allí nos molestábamos mucho entre todos y crecí con eso. Por eso lo tomé y lo puse en la biografía de mi Instagram.

Estudio Negocios Internacionales pero nunca ejerció. ¿Le han servido en su carrera como cantante?

Esas son dos carreras muy diferentes, pero a la final siguen siendo negocios. Se parecen en el marketing. En la industria musical, las canciones son el producto y para eso está el marketing, y esa era la materia que más me gustaba.

