Joven no conoce a Messi por no acompañar a madre a realizar trámite

Como si de un mal chiste se tratara un joven argentino perdió la oportunidad de conocer a Lionel Messi, campeón del mundo con la Albiceleste, por no acompañar a su madre a realizar tramites.

Lionel Messi volverá con el PSG "el 2 o el 3 de enero", según el técnico Christophe Galtier Leer más

El caso se viralizó después de que Graciela Molina (madre del joven) compartiera en un grupo de WhatsApp una selfie con el astro del futbol y su esposa, por supuesto la imagen le dio la vuelta a internet por la historia detrás.

“Mi vieja hoy me pidió que la acompañe a Funes a hacer un tramite, no podía y terminó en la casa de Dios. El literal falté a la escuela y vino Messi” fue la respuesta del muchacho en el chat familiar.

La madre explicó que ella debía ir a Funes a sacar unas cosas de un alquiler que realizaron y entregarle las llaves a los dueños. La mujer le pregunto a sus hijos si querían acompañarla; sin embargo nadie quiso, ella no quería ir sola y fue acompañada por su pareja Tatín.

El hombre le propuso antes de ir a casa, pasar a visitar algunos amigos por el barrio privado en el country Kentucky. Fue entonces que se toparon con el futbolista; la sorprendida pareja le explicó a los de seguridad que su intensión no era molestar, solo querían unos autógrafos.

La humildad de Messi los conmovió, el astro argentino salió a asomarse y al verlos solos (madre y acompañante) les hizo una seña para invitarlos a pasar a su casa inmortalizando con una foto el épico momento.

"Yo le digo ahora "vamos a hacer los mandados juntos, por las dudas". Que paseemos por Miraflores que esta Di María o por donde vive Angelito Correa". @felascocco 📱 El rosarino que no conoció a Messi por no acompañar a su mama para hacer tramites. pic.twitter.com/6d3IEAexZd — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) December 27, 2022

"Yo no quería entrar a la casa, mi novio entró y lo abrazó, lo besó. No te puedo explicar la calidez y la humildad de ellos, re tranquilos y amorosos. Fue un minuto. Yo no quería ni tocarlo, para no invadirlo. Lo único que dije fue: '¿Hacemos una selfie?'. Y Antonela, con toda su humildad, como que se corre porque pensó que la selfie era solo con Leo y yo le dije, 'No Anto, ponete vos también'. Así que saqué la foto y les dije, 'Son lo mejor del mundo, son únicos, se merecen lo mejor, disculpen'".

Tras lo sucedido, Felipe, uno de los hijos que se negó a ir con su madre mencionó que: "¿Cuánto me arrepiento? Del 1 al 10... dos mil", por ello últimamente hace los mandados más seguido, "estoy sacando la basura, voy a pagar el alquiler, porque uno nunca sabe".