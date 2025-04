Joseph Seiders, baterista de The New Pornographers, arrestado por abuso infantil

Joseph Seiders, baterista de la banda The New Pornographers fue arrestado el 5 de abril por supuesto abuso infantil y presunta pornografía infantil.

Joseph Seiders, baterista de la banda canadiense The New Pornographers, no la está pasando nada bien. El músico fue arrestado en California por cargos que hablan de supuesta posesión de material de abuso sexual infantil, abuso sexual infantil e invasión de la privacidad.

La oficina del sheriff de Riverside afirma que el músico de 44 años grabó a menores en el baño de un restaurante Chick-fil-A en Palm Desert, ciudad en el condado de Riverside, California, en el Valle Coachella. Todo empezó cuando el pasado 7 de abril, un niño de 11 años alertó a las autoridades que había notado la presencia de un hombre con un celular en el baño.

La versión de alguna manera fue corroborada cuando, dos días después del hecho, un empleado del lugar aseguró a los agentes que un hombre entraba y salía del baño con menores de edad, una actitud muy poco prolija y bastante sospechosa.

La banda toma distancia

Con tales afirmaciones, la policía ejecutó órdenes de registro en la casa, el auto y el celular de Seiders y encontró evidencia que lo implicaba en los incidentes, junto con pruebas de que poseía pornografía infantil. Entonces fue arrestado. La policía continúa investigando y cree que podrían existir otras víctimas.

La banda The New Pornographers, que integró desde 2014, decidió tomar medidas y anunció en Instagram la ruptura inmediata de la relación laboral con el músico y expresó su conmoción y repudio ante los hechos. La defensa pública del condado de Riverside se negó a emitir cualquier comentario.

