José Páez Oyola gana un televisor por su fidelidad

José Páez Oyola no podía creer cuando recibió la noticia a través de su teléfono de que era el ganador del televisor de 55 pulgadas que sorteó EXPRESO entre sus suscriptores.

Esta semana acudió a las instalaciones de Gráficos Nacionales en Guayaquil en compañía de su padre, José Kléber Páez Maldonado, exoficial de la Marina Mercante, para recibir su premio.

En reconocimiento a su fidelidad y lealtad el Diario también le significó un reconocimiento. “Me siento muy satisfecho y contento con el premio que recibió mi hijo. Veré los partidos de fútbol con mi nieto en una gran pantalla”, indicó.

Los Páez coincidieron con que permanecer a lo largo de dos décadas como suscriptores de EXPRESO se debe a la línea vertical y pluralista que ha mostrado este medio desde hace 48 años.

“Llega puntualmente a nuestra casa y lo que más me gusta del periódico son los artículos editoriales, también disfruto la sección deportiva. No me pierdo las incidencias de los partidos. Cuando no tengo el diario a la mano, lo encuentro en la Internet, mi esposa no se pierde la revista Semana cada domingo”, destacó.