Carla Sala: "José Ernesto lucha por salir adelante"

Carla Sala, la expresentadora y bailarina, dio a conocer a través de las redes sociales, que su pareja, José Ernesto Amador está enfermo.

Ahí manifestó: "Gracias por sus oraciones amigas y amigos del Ecuador. Mi esposo José Ernesto Amador Salmeron se encuentra en cuidados medios intensivos en la clínica. El padre, el hijo y el Espíritu Santo y La Virgen Santísima cubren con su manto y misericordia a mi pupi José Ernesto, por favor oren por su salud y por la de las personas enfermas en el mundo, oren por las familias y oren por los animalitos del mundo. Mi fe y fuerza son inquebrantables". En este comentario no detalla, cuál es el padecimiento del médico.

Sus seguidores le enviaron mensajes de ánimo. maria_peralta59 le dijo: "Dios los cubra con su manto espiritual, mucha fe Carlita". Además miriampillajo expresó: "Carlita oraremos por él, Dios nos proteje".

En enero Carla Sala se retiró de la TV y lo anunció en el programa 'De casa en casa', de TC, en el cual era presentadora.

A José Ernesto Amador, profesional de la Medicina, le hicieron una oferta de trabajo en Buenos Aires, Argentina, decidió aceptarla y ella lo acompañó.

"Es parte del cuerpo médico del Racing Club de Avellaneda (una entidad deportiva). No se puede tener todo en la vida, hay decisiones que tomar. No la tomamos en conjunto, solo yo porque siempre he sido una persona que decide por mí y no por otros. Estaré entre Argentina, Ecuador y tal vez otros países. Seguiré con mi escuela de danza, incluso esta crecerá", indicó en ese momento.

La pareja regresó a Ecuador para la graduación de la hija de Carla, Carla Bruno. "Volvimos y el viernes 13 de marzo fue el evento de incorporación del colegio Logos. Lo último que se pudo hacer públicamente, según las autoridades", indicó.

La hija de Carla, Carla Bruno y José Ernesto en la ceremonia de graduación del colegio Logos. Archivo

Además añadió: "Soy una mujer de fe, con mucha fortaleza. José Ernesto está en la clínica Kennedy. Lucha por salir adelante y lo hará con la bendición de Dios. Desde el jueves se lo ingresó, estaba con tratamiento en casa".