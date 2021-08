José Andrés Caballero: "Mis demonios son amigables, no me torturan"

José Andrés Caballero es uno de los actores que ha compaginado el teatro y la televisión en su carrera actoral. El año pasado, pese a las limitantes de la pandemia, se mantuvo con diversas obras tanto de manera virtual como presencial. Este año, sorprendió a todos con su faceta de bailarín en el programa concurso Soy el mejor y mañana será la nueva atracción del Sambofest con Hombre tenías que ser.

EXPRESIONES conversó con el artista guayaquileño de sus proyecciones y su propósito de dejar Ecuador en busca de nuevos desafíos actorales.

En el último año han pasado muchas cosas en su vida, ¿cuáles quisiera compartir?

Cosas buenas y malas. El accidente ocurrido hace poco en el que me rompí la cara en un reto me dejó una enseñanza bastante grande.

¿Cuál fue esa enseñanza?

Controlar impulsos, pensar más antes de tomar una decisión que tenga ver con arriesgar tu integridad física.

¿Y dentro de lo bueno está Soy el mejor?

Claro que sí. Yo me iba a ir del país y mi destino era Colombia, pero por esto de la pandemia se agravó la situación económica, política y social. Yo quise irme porque pensé que lo había hecho todo pero, mira, me faltaba un programa de baile (risas) y en buena hora surgió Soy el mejor.

De a poco el teatro, principalmente en Guayaquil, ¿cómo ve la situación?

Me alegra ser parte de la reactivación, desde la pandemia aposté para que no muera el teatro. Estuve haciéndolo en línea y presencialmente también y ahora con el Sambofest con Hombre tenías que ser, que arrancaremos mañana con la primera función.

¿Qué pasó con su proyecto de cine?

Este año está por estrenarse una película que se filmó en 2019 en Cuenca en formato 360 Uku Pacha.

José Andrés afirma que Soy el mejor llegó en un buen momento de su vida. Gerardo Menoscal

¿Y más teatro?

No, por ahora estoy comprometido con Soy el mejor y todo lo que tiene que ver con el aspecto corporal, al inicio me equivoqué cuando pensé que estaba condicionado para el baile, pero no. Descubrir este proceso en los ensayos y entrenamientos, entender los tecnicismos y aprenderlos, me ayudaron un montón, pero lo que quiero conseguir va más allá todavía.

¿Y qué quiere conseguir?

Salir de la zona de confort, que me lleve a nuevos desafíos como artista contando con los recursos que me permitan expresarme. Lo que el jurado del programa diga no me va a afectar, porque no me juzgan como persona sino por mis habilidades como bailarín. Tengo claro dónde estoy parado y lo disfruto, además con el bicho de querer ganar.

¿Después de este buen sabor de boca se ve en un reality como El poder del amor o MasterChef?

En el primero no, emocional y sentimentalmente, siempre he sido ‘low profile’, pero sí me veo en un MasterChef Celebrity porque amo cocinar, también me apasiona la música. Actuar no es lo único que me hace feliz y me mueve el piso.

¿El amor de pareja le mueve el piso? ¿Qué tan importante es?

Parte de un condicionamiento, porque cuando ese amor suma y te da una estabilidad emocional es porque tú estás estable contigo mismo. Si no lo estás, es complicado mantener una relación con otra persona. Te puedo decir que no estoy buscando nada, me siento feliz como José Andrés y en eso me enfoco. Vibrar alto y en una frecuencia positiva es un trabajo diario. No dudo que aparezca esa persona de la que me enamore, pero no tengo apuro.

El actor forma parte del Sambofest con la obra Hombre tenías que ser. Gerardo Menoscal

Todo ser humano lucha a diario contra sus demonios, ¿cómo son los suyos?

Son amigables (risas). No son demonios fuertes que me hagan pelear conmigo mismo o me torturen, no sufro de ansiedad ni pánico escénico ni de nervios. Solo aparece el demonio que me hace sentir temor de explorar algo nuevo, a que avance, pero está en mí la pelea contra ese enemigo silencioso.

¿Sigue con la idea de salir del país?

Sí, sigue como opción Colombia, México también. Lo he postergado por mucho tiempo y, hasta que se retome la producción nacional, tengo que tomar una decisión, personalmente me urge.

HOMBRE TENÍAS QUE SER

Mañana, a las 20:30, el Parque Histórico de Guayaquil, como parte de su programación, Sambofest presenta la obra Hombre tenías que ser. Una comedia en la que, además de José Andrés Caballero, participan Juan Carlos Román, Alejandro Fajardo y Víctor Aráuz.

“Somos cuatro amigos que nos reunimos para conversar de la vida y de lo que pasa con cada uno de nosotros, amores, problemas y desilusiones. De repente se revelan algunos secretos y eso da origen a conflictos que tendrán que arreglarse”, afirma José Andrés.

Añade que la historia habla del machismo y todas sus complejidades como son abordadas en los tiempos actuales. Comportamientos, actitudes, conductas, aficiones condicionadas para encajar dentro lo que se determina ‘ser un hombre de verdad’.