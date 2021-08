Brad Pitt, el actor es víctima de la prosopagnosia

Luego de vencer el alcoholismo y la depresión que sufrió tras su ruptura con Angelina Jolie, el actor Brad Pitt ha revelado que padece otra enfermedad. Así lo explicó a la prensa estadounidense. Se trata de la prosopagnosia y no tiene cura.

Según el artista de Leyendas de pasión, hace siete años sufre de una pérdida progresiva de la memoria: con el tiempo solo puede empeorar. Afortunadamente, este problema neurológico no impide que el artista continúe con su trabajo, simplemente se le hace casi imposible tener relaciones con la gente.

Carlos Sacoto: "No siempre soy politicamente correcto" Leer más

El inconveniente consiste en que quienes son aquejados por esta enfermedad, ya no son capaces de reconocer a una persona después de pasar algún tiempo con ella, o incluso tras haberla frecuentado. Ya no quedan registradas en la memoria visual del paciente. Por ejemplo, Pitt no olvidará el rostro de sus hijos, pero ciertamente no recordará la cara del director ejecutivo con el que salió a cenar hace poco.

En 2013 se quejó del inevitable deterioro de sus relaciones interpersonales precisamente a causa de la prosopagnosia: “ Mucha gente me odia porque cree que soy irrespetuoso . Cuando me encuentro con ellos y les digo: '¿Nos conocemos antes?' Yo empeoro las cosas: se ofenden y piensan que soy egocéntrico. Pero él es más fuerte que yo, no recuerdo las caras. Por eso a veces prefiero quedarme solo en casa ”