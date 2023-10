Jorge Saade: “La violencia no solo se combate con balas, también con arte”

Su mejor amigo es el violín. Son más de 40 años viajando por el mundo enseñando su música y talento. Pero mostrarlo en su hogar, no importa las veces que sea, siempre será especial.

Así lo explica el músico ecuatoriano Jorge Saade, quien volverá al teatro que lo vio “nacer” en su carrera.

‘Bichitos en el jardín’, teatro para bebés Leer más

El motivo es la Gala por el Arte, un evento benéfico que organiza el Teatro Centro de Arte y la Fundación Sociedad Femenina de Cultura, para que los amigos de la institución y la sociedad en general tengan la oportunidad de impulsar y disfrutar del arte y la cultura. Los fondos recaudados contribuirán al desarrollo de los nuevos talentos artísticos y la presentación de eventos sin costo.

Jorge recuerda que fue en 1989 cuando ofreció el concierto de La sonata para violín y piano n.º 5 en fa mayor, conocida como Primavera, en su evento de graduación del conservatorio y desde entonces considera a este lugar su casa.

¿Por qué es tan importante esta gala? El violinista, que ha hecho más de 300 presentaciones, lo explica: “Porque tenemos que incentivar y ayudar a quienes están haciendo cultura en la ciudad. El Centro de Arte es una institución tradicional y la labor cultural y educativa es muy importante”.

¿Cómo suena Morat en inglés? Escucha aquí su primera canción bilingüe Leer más

jJorge Saade. Archivo

“Hacer arte y cultura es difícil en cualquier parte del mundo. Lo que talvez ocurre es que no tenemos la costumbre de apoyarlos. Son muy pocos los que dan su apoyo, y esto no se puede medir con un indicador económico, sino en lo social. En Guayaquil y el Ecuador nos quejamos de la situación social, delincuencial y de drogas, pero cuando vas a una institución para eventos culturales no les interesa. Prefieren darle al pueblo la basura de siempre”, sentencia.

El actual director de la Unidad Filarmónica y de Educación Artística Municipal (Ufeam) hace referencia al último discurso del alcalde Aquiles Álvarez en la sesión solemne. “El crimen y la violencia no solo se combaten con balas, también con deporte, arte y cultura”.

En el show que se llevará a cabo hoy 12 de octubre a las 20:30 participarán otros trece músicos y cantantes. Todos con acompañamiento especial de la Orquesta Filarmónica, bajo la dirección del maestro Manuel Campos.

“Somos un montón de artistas en este concierto. Voy a tocar algo no tan clásico. Será el Tema d’amore, de Ennio Morricone, para la película Cinema Paradiso. El arte debe irse renovando y las nuevas generaciones deben ir ingresando. Por eso es un gusto también compartir con todos los que serán parte de este show”.

Samy Thiébault en una noche de jazz en Guayaquil Leer más