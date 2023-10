¿Cómo suena Morat en inglés? Escucha aquí su primera canción bilingüe

Morat lanza Someone I used to know.

La banda colombiana Morat no deja de ampliar los horizontes a los que llega su música. Es por esa razón que acaba de lanzar el tema bilingüe Someone I used to know, una melancólica colaboración con el exitoso compositor británico James TW.

Lee también: Morat: Sus fans en Ecuador hacen un plantón para ser incluidos en su gira

Lo mejor y lo peor en moda de la sesión solemne de Guayaquil Leer más

Junto con este estreno llega el anuncio de las fechas de su gira estadounidense para 2024. El diario The New York Times afirma que la banda está “captando a un público global” y la gira que recorrerá un total de 16 ciudades arranca el miércoles 24 de enero en el Rosemont Theater de Rosemont, Illinois, y visitará Nueva York, Miami, San Antonio y otros lugares de Estados Unidos antes de terminar en Los Ángeles, California, en el YouTube Theater el domingo 25 de febrero.

Para mediados de año darán el inicio de su nueva gira bajo su nuevo disco aún sin fecha de lanzamiento. El cuarteto tiene conciertos en julio de 2024 en Medellín y Bogotá, los primeros estadios en su país.

¿Quién es James TW?

Se trata de un cantautor inglés que se dio a conocer en el 2016 con el tema When you love someone. El intérprete, cuyo nombre completo es James Taylor-Watts, actualmente tiene 25 años y ha presentado dos álbumes en sus siete años de carrera. Está casado con la escritora española Laura Mejías Ortega. "Estoy lanzando una canción que escribimos juntos con Morat y también canto. ¡Estoy muy emocionado de que todos lo escuchen y estoy muy agradecido con los chicos por incluirme en esto!", escribió junto a un vídeo en sus redes sociales.

Cometa Sucre: 'El Eco eterno', un cancionero casi a modo de bitácora Leer más