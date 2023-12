Jorge Luis Jara, una cena navideña con doce invitados

Hace siete años, el expresentador de farándula, Jorge Luis Jara se marchó a Estados Unidos. Al principio no se consideró que su estadía duraría mucho, el tiempo pasó y se quedó. Esta Navidad él la celebró de una manera diferente, invitó a doce personas a cenar en su casa, entre ellos, a su colega, Paúl Lemos. “Tomé la iniciativa. Nunca lo había hecho pero siempre hay una primera vez y pensé que sería bueno tener en la mesa a doce personas y compartir este día. No hubo pavo, nos lo comimos el Día de Acción de Gracias”, comentó entre risas.

Sin embargo, estas celebraciones no han sido como las anteriores porque su padre, Jorge Enrique Jara recientemente falleció en Ecuador, donde vivía. Por este motivo, Jorge Luis estuvo de paso por el país, no pudo quedarse porque sus obligaciones laborales no le permitían ausentarse por muchos días. Todavía no tiene planes para fin de año.

“No he decidido qué hacer, además con el pasar de los años ya estas fechas son como un día normal, cayeron fin de semana, lo que no permite salir de la ciudad”. Para sus vacaciones se irá a la Florida a relajarse.

Seguirá con María del Carmen de Aguayo

Marco Tapia. Archivo

Marco Tapia ha acompañado por un larga temporada a María del Carmen de Aguayo en la organización del Miss Ecuador. Ahora tras los cambios que se han dado, ya que la nueva directora de Miss Universo Ecuador es Tahiz Panus, él comentó: “La organización sigue, lo único es que no tenemos esa franquicia, pero nosotros continuamos trabajando, yo con ella”. Fiel a la causa.

Con estas expresiones, el asesor de imagen despeja las dudas sobre su futuro en los reinados.

