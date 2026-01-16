Jorge Heredia: "No cerré mi negocio por los vacunadores"

El presentador opta por la TV y las redes de mercadeo a nivel internacional

Hasta el 27 de diciembre, el presentador Jorge Heredia del programa De casa en casa, mantuvo abiertas las puertas de su negocio Heredia’s House, el cual finalmente cerró luego de vender todo su inventario. La decisión no pasó desapercibida, no tardaron en surgir rumores que apuntaban a posibles extorsiones o ‘vacunas’ como el motivo.

Ante los comentarios, él decidió aclarar la situación: “Muchas personas me han preguntado por qué cerré Heredia’s House. Fue un proyecto hermoso, intenso y muy importante en mi vida. Cumplió su ciclo, me dejó grandes aprendizajes y una etapa que siempre voy a valorar. Pero estoy en otro momento y mis prioridades son distintas”, explicó.

"Para crecer hay que saber soltar"

El presentador aseguró que ahora está enfocado en dos áreas de crecimiento sólido: su trabajo en TV y el desarrollo de su negocio en redes de mercadeo a nivel internacional. Además, reflexionó sobre el valor del tiempo:

“Entendí que el tiempo es el activo más valioso que tengo. Un negocio físico exige presencia constante, operación diaria, una estructura pesada y altos costos. En cambio, el marketing de redes me permite construir algo estable sin límites geográficos, con ingresos residuales y basado en liderazgo, formación y comunidad, que es donde mejor me desempeño”.

Finalmente, Jorge fue claro: “No cerré Heredia’s House por fracaso ni por vacunas. Lo cerré por visión. Porque entendí que para crecer hay que saber soltar y que no todos los negocios te llevan al siguiente nivel”.

