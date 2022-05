Animalista, impulsor de la nueva movilidad, amante del baloncesto y del encebollado y arroz con menestra. Así es Jonathan Parra (34), abogado, magíster en Derecho Constitucional y exasambleísta que contestó El Cuestionario.

Si lo confundieran con una celebridad, ¿con quién sería?

Ya me lo han dicho como cien personas: con Jim Carrey y también con el cantante Robbie Williams.

¿Cuál ha sido el momento en que se ha sentido más sexi?

Cuando besé a Laura Pausini y la condecoré en mi época de asambleísta. Somos amigos, nos escribimos por WhatsApp y me ha felicitado por mi cumpleaños.

¿Por qué la condecoró?

Por su labor benéfica. Ella ayuda a mucha gente, pero no lo publica, eso tiene más mérito. Laura tiene millones de euros, pero jamás hace propaganda de las fundaciones que tiene o ayuda. Ese es el verdadero sentido de servir.

¿Y condecoraría a Karol G?

Si tiene algún mérito o ayuda a la gente, claro que sí. Yo condecoraría a doña María, una vendedora informal que fue golpeada por los metropolitanos, o a gente como Amparo Guillén, una artista olvidada y que habría que reconocer y visibilizar.

¿Qué lo pone nervioso?

La impuntualidad. Hoy (ayer) me sentí mal por llegar tarde a esta entrevista. Pensaba en si me pondrías mala cara, porque yo soy igual.

¿Qué personas lo ahuyentan?

Las desleales e ingratas.

¿Y a cuáles valora?

Las que me han dado la mano.

El exasambleísta es uno de los mayores críticos de la actual gestión municipal. Christian Vásconez

¿Su peor borrachera?

Yo no tomaba. Mi primera borrachera la tuve a los 30 años, porque así lo quise. Fue un 8 de julio en mi casa.

¿Una melodía que resuma su vida hasta aquí?

El mundo que soñé, de Laura Pausini.

En un multiverso, ¿cómo sería Guayaquil?

Inclusivo y con nueva movilidad.

¿Y Ecuador?

Con valores y principios y con la corrupción erradicada.

¿Lo más raro con lo que se ha encontrado en Twitter?

Cuando alguien publicó una foto mía.

¿Estaba ‘en pelotas’?

Jamás, no cometo esos errores. Uno de pelado aprende (risas). Pero una señorita me preguntó si me acordaba de ella y lo hizo publicando una fotografía mía en la que yo estaba irreconocible, de una farra cuando tenía 18 años, flaco y con el cabello largo.

Jonathan conserva la esencia del guayaco de guayabera, del arroz con menestra y el peloteo. Christian Vásconez

¿A qué político no dejaría entrar a su casa?

Si es por trabajar por el país, a quien sea. Ecuador no necesita más odio y división, sino unidad. Es tiempo de eso.

¿Admira a alguno?

A ninguno.

¿Abriría una cuenta de OnlyFans teniendo en cuenta que ganará más que como abogado?

No, porque ni en playa uso sunga (risas). Estando en pantaloneta pienso que ya es más que suficiente.

De adolescente, ¿quién era su fantasía sexual?

Me encanta en todo sentido Julia Roberts, hasta sus películas. Mi favorita es Eat, pray, love, que también es la de ella. Es guapísima y me fascina su personalidad y naturalidad.

¿Liga mejor en persona o en Tinder?

En persona, recuerda que soy abogado (risas).

¿Se moviliza mayormente en scooter, patineta o bicicleta?

Voy en bicicleta, pero no siempre. No la puedo usar todo el día porque sé el riesgo al que me someto en Guayaquil. Si la autoridad no cambia el chip al ciudadano, no se respetará al ciclista. Morirme todavía no quiero.

Hablando de movilidad, ¿qué más lo mueve en la vida?

Cambiar el sistema, pero está jodido. Hablo de los valores, los principios. La corrupción no solo está en lo público o pagar la coima al vigilante. Me refiero también a la falta de consideración, cortesía, empatía, parquear donde no debo, irrespetando los derechos de otro.

¿Falta de cultura entonces?

Totalmente. Dicen que como es arriba, es abajo. Cuando tienes arriba presidentes, alcaldes, prefectos que ejecutan guías y normas, la sociedad va cambiando. En Argentina si dejas tu auto en el garaje de una casa ajena, te lo rayan.

Siendo joven, usted es uno de esos extraños guayacos a los que les gusta vestir guayabera y merendar arroz con menestra con carne asada...

(Risas) Yo soy de Portete y Leonidas Plaza. Uso guayabera desde niño y, sí, guayaquileño de encebollado, cazuela y arroz con menestra y emelecista.

¿El mejor consejo de su abuela Gloria?

Crecer en forma horizontal y no se refiere a ser gordito (sonríe), sino a nunca olvidarse de lo que está a tu lado. Para el que solamente crece en vertical, la caída es fea. A mi mamá Gloria, como llamaba a mi abuela materna, le hice hasta un cuadro, está en la casa. Ella fue la mujer que me formó, me enseñó desde amarrarme los pasadores de los zapatos hasta pronunciar correctamente la ‘r’ para no hablar como Abdalá (risas).

Sé que es animalista. ¿Qué animal le gustaría ser y por qué?

Un perrito, por la lealtad.

¿Es verdad que toma agua todo el tiempo?

Como un camello... mejor cambiemos de animal (risas). Tomo diez litros de agua al día. Impresionante. Por el calor de Guayaquil y la humedad, transpiro mucho.

¿Es cierto que se inclina por las actividades grupales, como desayunos y otras comidas?

Sí, porque lo mío no es cocinar. Solo hago tostadas y batidos, no me encarguen nada más.

Me han dicho que también es buen bailarín de música tropical.

Sí, de salsa y merengue. Si me ponen reguetón, ahí no bajo.

Si la tuviera frente a nosotros en este momento, ¿qué le diría a Cynthia Viteri?

Cynthia, Guayaquil se está hundiendo, la ciudad tiene problemas en todo. Alcaldesa, trabaje, tiene los recursos para construir un nuevo Guayaquil y sus tres millones de habitantes , con obras para todos, tanto para el que vive en Urdesa como el que habita en Mapasingue.