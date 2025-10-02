Jonathan Anderson y el reto de reinventar Dior

Una nueva era comienza en Dior: una propuesta fresca que reinterpreta su legado con ligereza, juego y visión contemporánea

Jonathan Anderson, uno de los diseñadores más influyentes del momento, debutó en Dior con su primera colección femenina en la Semana de la Moda Paris, enfrentando el reto de asumir una de las casas más emblemáticas de la moda francesa. Lejos de esquivar la historia, la abraza: “No temo al pasado. Cuanto más ames la marca, más te devolverá”, fue el consejo que recibió de John Galliano y que hoy guía su visión.

Anderson busca “desdibujar las décadas” y restarle solemnidad al legado de Dior, proponiendo una estética que combina tradición y modernidad. En solo dos meses de trabajo, presentó una propuesta que juega con la tensión entre lo formal y lo casual: capas para el día a día, vestidos etéreos, referencias históricas reinterpretadas y accesorios con un toque lúdico.

Ya comenzó a dar forma a su sello dentro de la maison: transformó el clásico bolso Lady Dior en una versión tipo boliche de ante, y reimaginó los tacones Louis de Roger Vivier con detalles inesperados, como puntas con formas de orejas. “Estoy construyendo mi propia mano junto a los ateliers”, afirma. Dior entra en una nueva etapa: más libre, más ligera y profundamente actual.

Tarot y lujo sustentable de Gabriela Hearst

Por su parte, la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst, exdiseñadora de Chloé, presentó su nueva colección inspirada en las cartas del tarot. “Siempre me ha fascinado el tarot. Mi madre me dio mi primer mazo a los 18 años”, compartió Hearst.

El desfile abrió con la actriz estadounidense Laura Dern, luciendo el vestido de La Emperatriz: un largo ajustado en la cintura, confeccionado con 2.500 flores de cuero blanco hechas a mano.

La colección refleja el lujo sustentable de Hearst, utilizando un 97 % de materiales sobrantes de temporadas anteriores. Cada pieza combina creatividad, simbolismo y responsabilidad ambiental, llevando el tarot a la moda contemporánea.

