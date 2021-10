Jon Kent, el hijo de Clark Kent y Luisa Lane es bisexual

DC Comics tiene un nuevo Superman: Jon Kent. El hijo de Clark Kent y Luisa Lane comenzó a operar bajo el título de su padre en el marco de su propio cómic, Superman: Son of Kal-El, como consecuencia de los eventos que llevarán al Hombre de Acero fuera de la Tierra y que serán explorados en publicaciones como Action Comics.

Tras dejar atrás sus aventuras en los Super Sons con Damian Wayne y pasar un tiempo en el futuro junto a la Legión de Super-Héroes, Jon Kent finalmente volvió a tomar un rol protagónico.

De acuerdo a medios internacionales como Infobae, los tres números que ya fueron publicados, Superman: Son of Kal-El ha mostrado que Jon está preocupado por temas como la migración y el medio ambiente. Todo mientras intenta ajustarse a su nueva vida.

Pero quizás la revelación más llamativa sobre Jon Kent se dará en el marco de Superman: Son of Kal-El #5 en el que queda expuesta su bisexualidad. Dicho cómic aún no ha sido publicado, sin embargo hay que recordar que un par de números atrás Jon conoció a un joven llamado Jay Nakamura y ambos no tardaron en entablar una amistad.