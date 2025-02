Jon Hamm: el actor es nombrado hombre del año por Harvard

Es conocido por sus papeles en Mad men, Fargo y Landman, y ahora Jon Hamm será honrado como Hombre del Año 2025 por Hasty Pudding Theatricals de la Universidad de Harvard, una sociedad teatral estudiantil ampliamente reconocida por sus musicales anuales de travestismo burlesco y los premios que otorga al Hombre y la Mujer del Año.

Matthew Lillard regresa para la séptima entrega de 'Scream' Leer más

No es cualquier galardón. The Pudding es la organización teatral más antigua de Estados Unidos y la tercera más antigua del mundo.

Por su parte, la estrella de Wicked, Cynthia Erivo, ha sido nombrada Mujer del Año. Su carrera será celebrada el próximo 6 de febrero, uniéndose así a una prestigiosa lista que incluye a Meryl Streep, Julia Roberts y Scarlett Johansson.

Erivo, nacida en Londres el 8 de enero de 1987, es además cantante y compositora, ganadora de un Premio Tony por la obra musical The Color Purple y nominada a un Premio Óscar por la película biográfica Harriet (2019). A estos reconocimientos se suma un Grammy a mejor álbum teatral en 2017.

¿Quién es John Hamm?

Joaquin Phoenix: El ganador del Óscar ha sido nominado a Peor actor Leer más

Jonathan Daniel Hamm, conocido en el mundo del espectáculo con Jon Hamm, nació en San Luis, Misuri, el 10 de marzo de 1971. Muchos suelen recordarlo por su papel del publicista Don Draper en la serie Mad men (AMC).

Su interpretación fue tan importante, que le hizo acreedor a un Globo de Oro al mejor actor en una serie dramática en 2008 y en 2016, además de obtener un Emmy en 2015.

Sus inicios no fueron sencillos. Cuando tenía 24 años se mudó a Los Ángeles, y trabajó como camarero mientras hacía castings. Pero conseguir un papel en alguna producción era complicado, pues aparentaba mucha más edad de la que tenía.

Fueron tres años de negativas y su agencia, William Morris, dejó de representarlo. Pero él no se rindió y decidió entrar al mundo del espectáculo como diseñador de escenarios para una película porno softcore. Pero, además, se fijó una fecha para triunfar en la meca del cine: los 30 años de edad.

El año 2000, las cosas cambiaron cuando fue escogido para personificar a un bombero en la serie Providence, de la NBC. Luego debutó en la gran pantalla con Space cowboys, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood.

Aunque su intervención incluía solo una frase, a partir de entonces su carrera despegó. Le siguieron otras cintas como Kissing Jessica Stein (2001) y We were soldiers (2002), y series como The division (2002-2004), Lifetime, What about Brian, CSI: Miami, Related, Numb3rs, The unit y The Sarah Silverman program.

El gran salto: The mad men

Maggie Smith: talento más allá de Harry Potter y Downton Abbey Leer más

El gran salto llegó en 2007, cuando fue seleccionado entre más de 80 aspirantes para protagonizar la nueva serie de AMC: Mad Men. Pero, no fue nada fácil, pues los directores Alan Taylor y Matthew Weiner no estaban muy seguros de si era lo suficientemente sexy para el papel.

Al final, todo salió bien. La serie fue estrenada el 19 de julio de 2007 y el programa piloto fue visto por un millón cuatrocientas mil personas aproximadamente. La opinión sobre Hamm empezó a mejorar y vinieron otras oportunidades.

Apareció en el remake de The day the Earth stood still (El día que la Tierra se detuvo), protagonizada por Keanu Reeves y Jennifer Connelly, y estuvo tres veces en SNL. En 2009, llegó un cameo en la serie 30 Rock y fue nominado a un Emmy como actor invitado en una serie de comedia.

En 2010 trabajó junto a Ben Affleck como un agente del FBI en The Town, cinta que recibió buenas críticas y obtuvo 144 millones de dólares en todo el mundo. Entre sus proyectos también están Howl (2010), Sucker Punch (2011) y en Friends with kids (2012).

RELACIONADAS Karla Sofía Gascón pone en riesgo su posibilidad de ganar un Óscar

Hamm y sus problemas de alcoholismo

Entre 1997 y 2015, Hamm mantuvo una relación con la actriz y guionista Jennifer Westfeldt. Aparecieron juntosen anuncios de Gap y en abril de 2009 formaron la productora El Oeste Fotos. A pesar de que compartían algunos intereses, como el amor por los animales, se divorciaron alegando diferencias irreconciliables.

La separación se dio luego de que el actor ingresara a un programa de rehabilitación por alcoholismo. Cinco años más tarde, en 2020, inició una relación con la actriz Anna Osceola. Se conocieron en el set de la última temporada de Mad Men, y se casaron en Big Sur, California, en junio del 2023.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!