Jomahira Ganchozo: "Yo no tengo esos gustos"

Pamela Palacios volvió al ruedo y con ello los dimes y diretes con su exesposo Troi Alvarado. La actriz compartió con Mariela Viteri y su amiga Jomahira Ganchozo en el espacio digital 'Karokeando'. En este hubo bromas, comentarios, sobre todo de la presentadora de 'Agárrate' y al estilo de Mariela, quien era imposible que no preguntara sobre el escándalo mediático en el que estuvieron involucrados Pamela, el músico y su esposa Arianna Mejía.

Denisse Molina vuelve a Ecuador Leer más

Aquello bastó para que el integrante del grupo Tranzas, que ahora vive fuera del país, grabe un video en el cual no deja títere con cabeza. Una de las más salpicadas fue Jomahira, quien afirma que “el coraje que me tiene Troi es porque Pamela nunca se ha defendido, sin embargo lo he hecho yo, pero no lo he hecho porque sea su amiga, sino como madre y mujer. Todo lo referente con los hijos se hace a puerta cerrada para no lastimar a nadie.

Ahora se inventa que entre nosotras existe una relación. Aquello me da risa, porque no tengo esos gustos. Ataca de esa manera porque no tiene argumentos. No me afecta, estoy segura de lo que soy. Como Pamela volvió al ruedo, empezaron los ataques otra vez. No es justo, está equivocado. Debería llevar la fiesta en paz”.

(Te invitamos a leer: Marián Sabaté se expone por promocionar la venta de su casa)

Al respecto de este nuevo conflicto, la actriz indica: “Lo mismo de siempre, no sabe qué decir de mí”. Mariela da su versión: “Yo no encamé nada. A nadie le callaré la boca. Está enojado conmigo, no puedo hacer nada”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!