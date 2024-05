Denisse Molina vuelve a Ecuador

Denisse Molina prepara su regreso a Ecuador. Ella viajó a Tailandia en agosto del 2022 para trabajar y vivir con su esposo Alexandre Falconí y sus hijos, Amelia y Bruno en ese país. Es activista comunicacional en ONG Asia. Durante 18 años laboró en Ecuavisa, primero en Guayaquil y cuando se casó, se marchó a la capital de la República.

A pesar de la distancia, ya que está en el continente asiático, se mantiene comunicada a través de las redes sociales. Además colabora con la cadena de televisión ecuatoriana con reportajes, como el del caso del chef Daniel Sancho, a quien se lo acusa de haber matado y descuartizado al médico colombiano Edwin Arrieta.

No solo colabora con Ecuavisa, también con otras televisoras cuando requieren sus servicios.

La periodista estará de regreso en julio, aprovechando las vacaciones escolares de sus hijos. "No volveré del todo. Creo que me quedaré dos meses o un mes y medio en Quito. Espero ir a Guayaquil. Visitaré a mis familiares y amigos. Me siento feliz de ver a los míos. También quiero hacer un viaje con propósito a Ecuador para promocionar nuestra tierra", dice.

Añade Denisse que ya tiene una comunidad "con mis viajeros que han venido a India y Tailandia. Ahora que voy a Ecuador nos reuniremos y seguiremos con talleres motivacionales. La idea es que cuando terminen los viajes nos sigamos escribiendo y apoyándonos en las metas propuestas y nos ayudemos entre todos. Quiero hacerlo en Ecuador, tal vez en algún resort cerca de Quito en donde se pueda promover también los lugares turísticos que están tan golpeados por la inseguridad".

No es la primera vez que vuelve a su país. Antes lo hizo para ofrecer una conferencia de comunicación llamada Impacta en abril del año pasado y en la que participaron Ismael Cala y Fernando del Rincón.

