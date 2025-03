Johann Vera: De MasterChef Celebrity a ser cocinero en una película internacional

El multifacético artista ecuatoriano Johann Vera, quien hasta hace poco participó en la segunda temporada del reality MasterChef Celebrity Ecuador, dio un salto en su carrera al incursionar en su primer papel en inglés en una película estadounidense.

En su cuenta de Instagram, el cantante y actor compartió con entusiasmo su participación en Fatal Exposure, una coproducción de Estados Unidos y México que "acaba de salir" en la plataforma de streaming Tubi, que cuenta con más de 80 millones de usuarios activos me nsuales.

A través de una publicación, Johann expresó: "No alcancé a ponerme la filipina en MasterChef Celebrity, pero sí me la puse grabando MI PRIMERA PELÍCULA EN INGLÉS que acaba de salir. También fue mi primera vez grabando en Mexica y no saben lo increíble que comí y la pasé".

Fatal Exposure es un thriller psicológico lleno de suspenso y drama, donde Johann Vera encarna a Julio, un chef un poco excéntrico "así como todo lo que sucede en esa casa", explica Johann Vera en su post, donde detalló que su personaje tiene "una aparición corta pero sustanciosa".

¿De qué se trata la película Fatal Exposure?

Fatal Exposure sigue la historia de Ariel, una ambiciosa fotógrafa que, al reunirse con su novio Derek en su casa, se ve envuelta en una serie de eventos extraños y perturbadores, incluyendo un sabotaje y acoso psicológico que transforman su sueño en una pesadilla. En un giro inesperado, Ariel también conoce a Chloe, la hija de Derek, quien añade aún más complicaciones a la historia.

La película fue dirigida por Sam Coyle y escrita por Mary Risk, y se rodó durante 15 días en la Ciudad de México. El elenco está encabezado por las actrices Sofia Masson y Jasmine Vega, interpretando papeles dramáticos.

