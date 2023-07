El constructor capitalino Joan Proaño confiesa que se ha peleado con la vida en muchísimas ocasiones, nunca ha visto un reality, piensa que es mejor tener amigos que dinero y considera que su vida es para verla en la gran pantalla. Estas y otras revelaciones las compartió en Tengo que decirlo.

1. “Mi vida la he construido con trabajo, dedicación y principalmente con mucha pasión por todo lo que decido hacer y emprender”.

2 “Mis cimientos están hechos de honestidad y creatividad”.

3 “He aprendido a valorar la familia y a los amigos sinceros. He descartado la banalidad y la gente que no tiene palabra”.

4 “Nunca he visto un reality”.

5 “Es mejor tener amigos que dinero”.

6 “Me he peleado con la vida en muchísimas ocasiones, especialmente cuando debo luchar contra el sistema y contra la burocracia. Cuando entras a depender de personas que defienden sus espacios de poder y pueden truncar proyectos de los cuales dependen cientos de empleos”.

Joan sostiene que es mejor tener amigos que dinero. Carlos Klinger

7 “No son negociables para mí los valores y principios, la verdad, la lealtad y la justicia. No se negocia la corrupción. Todo lo demás mientras sea justo para las partes es negociable”.

8 “Quito merece una regeneración urbana urgente. Se deben realizar obras en el hipercentro, la avenida. 10 de Agosto y la. América, se debe sacar fuera del Centro Histórico a la sede del gobierno ecuatoriano. El palacio de Carondelet debe ser únicamente un museo”.

9 “Defiendo el derecho que tenemos las personas a escoger nuestro propio destino, defiendo el derecho al trabajo y a la libre empresa”.

10 “Pienso que mi vida sería para verla en el cine, en HD (alta definición) y con sonido envolvente. Tengo muchas aventuras que contar”.

11 “La vida me deja enseñanzas. No cometo los mismos errores dos veces. Siempre estoy en un proceso de mejora continua. No me arrepiento, aprendo”.

12 “No soy nada bueno en los deportes con pelota”.

El arquitecto y constructor está convencido de que Quito necesita una regeneración urbana urgente. Carlos Klinger

13 “Si fuese un animal salvaje sería definitivamente un tigre”.

14 “Admiro a mis colegas, a los constructores positivos. Gente bien intencionada, desinteresada y leal, con quienes conformamos el cluster de la construcción en el Ecuador y con quienes siempre estamos aportando tanto al sector empresarial como al público y a la sociedad en general con propuestas, datos técnicos e iniciativas”.

15 “Mi primera obra fue la casa de mi gran amigo José Antonio Torres. Él y su madre me dieron la oportunidad de diseñar y construir su casa, con la cual gané la mención de honor en la Bienal de Arquitectura de Quito en el año 2000”.

16 “Me gustaría conversar con Edgardo El Patón Bauza sobre cómo el cambió el curso de la historia del fútbol ecuatoriano, nos tomaríamos un Aperol”.

17 “La última vez que lloré fue en la graduación de kinder de mi última hija porque me dio nostalgia de que ya no sea una bebé”.

18 “Debes apreciar lo que tienes y no lamentarte de lo que no tienes”.

19 “Como fortalezas destacó en mí la pasión con la que enfrento mis retos, mi capacidad de organización y mi liderazgo. Debo aún superar mi impulsividad y a controlar mi carácter fuerte”.

EN POCAS PALABRAS

Fobias: Ninguna

Manías: El orden.

Defectos: La impulsividad.

Cualidades: La lealtad.

Géneros musicales: Electrónica, banda, cumbias

Géneros de películas: Históricas.

Canciones que escucha ahora: Red light Green light, Caballero

Cantantes y grupos favoritos: Cristian Nodal, Carl Cox

Aficiones: Gimnasio.

Deportes: Fútbol “no lo practico, lo veo”.

Sabores: Nigiris

Olores: Dulces.