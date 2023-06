El colombiano Jhonatan Luna lanza su nuevo álbum 'Homenaje a la música de todos los tiempos' y, además, lo podrá disfrutar en vivo en el espectáculo por el Día del Padre. En este show se revivirán las melodías de José José, Julio Jaramillo y Juan Gabriel. El concierto que se llevará a cabo el sábado 17 en el teatro Centro de Arte ha sido diseñado en tres perfomances distintos, con un acompañamiento para cada segmento, que incluye una orquesta de cámara, violinistas, trío, guitarras, requinto y mariachis.

Estará bajo la coproducción de Pixilin Producciones y Producciones Luis Padilla, quienes, además de Jhonatan, incorporan al elenco a artistas como Marcel Ferrer, Tito Macías, Diego Vásquez, Job Martínez, Jacob Cueva y al Mariachi Cielito Lindo. “Mi padre me mostró estos artistas. Con la música de José José me inicié cantando en los buses de Cali, cuando tenía 10 años”, dice.

Después de estudiar en el exterior durante cinco años, Alejandro Sierra presenta su nuevo EP 'Regreso', en el cual se incluyen temas inéditos como 'I’m Still Waiting', una fusión de ritmos afrocaribeños con sonidos pop alternativos, en medio de una propuesta fresca que resalta elementos tradicionales de música del Ecuador y de Latinoamérica. Fue realizado en conjunto con la producción de Joshué.

Alejandro es un compositor y músico quiteño, con estudios en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos, donde obtuvo su título en Arte y Composición Musical otorgado por la Facultad Mike Curb College of Entertainment & Music Business de la Universidad de Belmont. Su carrera la ha desarrollado desde los 12 años. Con 'So You Don ́t' logró posicionarse.

La bachata es un tema escrito por Manuel Turizo con Édgar Barrera, Andrés Jael Correa, Juan Diego Medina y Miguel Andrés Martínez, interpretado por Manuel Turizo en el género de bachata, y ahora Luis Higuera la presenta en versión salsa.

Con esta canción él trata de demostrar su versatilidad musical e interpretativa. La historia gira en torno al amor y desamor.

La producción fue realizada en los estudios de Codiscos (Medellín) con la dirección del colombiano Juan Pablo Valencia.

También presentó el videoclip grabado en Cali, donde destacan lugares emblemáticos de esta ciudad.