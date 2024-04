Jhayco arremete fuerte y claro contra Mora y J Balvin

Una tiradera desenfrenada se vivió en las redes sociales. El trapero Jhay Cortez, más conocido en el medio simplemente como Jhayco, encendió todos los motores para descargar unas líneas contra sus colegas, los cantantes Mora y J Balvin.

El reguetonero oriundo de Rio Piedras, Puerto Rico, calificó a Balvin de “ladrón” durante una controvertida transmisión en Instagram.

Ello debido a un supuesto proyecto que el antioqueño le habría robado y que consistía en adoptar el concepto del Batman de Bruce Wayne en un tipo de actuación performática.

“Lo ayudas a uno, pero a lo último vas a donde Warner y te tatúas el murciélago en el pecho ¡Si tú sabes que el murciélago soy yo! ¿Entonces? Me llamas y me preguntas qué estoy haciendo, te cuento el concepto y luego tú estás que de Bruce Wayne, o que siempre vestido de negro”, explicó.

Pero no contento con ello, decidió seguir lanzado los dardos, ahora contra Mora, con quien comparte los temas Memorias, Pégate y 512, entre otros.

“Nadie se lleva contigo en el género, Anuel se bajó de Memorias y yo te ayudé, has hablado mal de Anuel, Bad Bunny, has tenido problemas con el Mynor, eres un trili, ¿en que viaje tú estás? Móntate con Balvin y tírame con él, Balvin tírame que tú no la tienes, Calle 13 te apagó bien apagao, eres sendo insecto, estas apagao”, fueron algunas de las declaraciones hechas por el boricua.