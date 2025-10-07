Jenniffer Tutivén: La reina de Guayaquil apoya a las mujeres emprendedoras

Presentó la plataforma Reinas. Además quedó en segundo lugar en su categoría en la maratón de Guayaquil

Octubre es el mes en que la Reina de Guayaquil preside las fiestas. Jenniffer Tutivén no solo estuvo durante las celebraciones de 2024, también ha sido convocada para participar en las de 2025, al igual que la virreina Milena Bastidas y la Estrella de Octubre, María José Silva. Esto se debe a que la gala de elección de la nueva soberana, prevista para el 3 de octubre, no se llevó a cabo.

La estudiante de Medicina, modelo y deportista está lista para despedirse de sus funciones y con broche de oro. En la Maratón de Guayaquil (42 km) obtuvo el segundo lugar en la categoría de 20 a 24 años. Corrió por las calles de la urbe el domingo 5 de octubre y se convirtió en la primera reina maratonista en ejercicio.

Presentación de plataforma

Al día siguiente, en el hotel Sheraton, lanzó Reinas, un proyecto educativo desarrollado junto a la agencia Breinjart. “Se trata de una plataforma que busca capacitar a mujeres emprendedoras de cualquier edad”, contó la soberana, orgullosa del trabajo de diez meses invertidos en su creación.

Jenniffer con María José Silva y Milena Bastidas. Joffre Flores

El evento fue presentado por Juan José Jaramillo, gran amigo y compañero de competencias deportivas de Jenniffer. Entre los asistentes estuvieron la cantante Daniela Guzmán y el actor Leonardo ‘Chino’ Moreira, inseparable de su esposa María José Dass durante la velada.

Repite festejos

Sobre la elección de su sucesora, la soberana de Guayaquil comentó: “Hasta el momento sé que será el 15 de noviembre. Me da mucha pena que ella no haya compartido y disfrutado las fiestas de la ciudad. Este momento es especial. Nunca imaginé que iba a estar en dos festejos octubrinos. Lo justo habría sido que la nueva soberana los viva”.

Aunque el Sercop levantó el pasado 29 de septiembre la suspensión del proceso de contratación del certamen, la gala aún no tiene fecha definida. De hecho, el evento ya no figura en el calendario oficial de actividades difundido por el Departamento de Comunicación del Municipio.

