Jennifer Nájera: "Lo invitaron como Fercho Gómez de Combate"

La salida de Fercho Gómez del programa Combate (RTS) tras asistir a un evento en El Triunfo, generó un cruce de declaraciones entre su entorno personal y la producción del canal.

Una de las que se pronunció fue su pareja, la actriz María Fernanda Ríos, quien no dudó en defenderlo:

“No estoy de acuerdo con la campaña para hacer creer que él le faltó el respeto a la marca. Fercho tiene un contrato con un centro comercial del 1 al 31 de agosto y ellos lo sabían. Tenía permiso; el fin de semana no les pertenece. Tal vez una multa o suspenderlo, pero no botarlo. No se puede desprestigiar a un talento. El problema no fue el evento, sino las personas que estuvieron”.

Previamente la productora Pily Navarrete dijo: “Existen reglas. Él no contó que iba a estar en otro evento en El Triunfo con chicos de otro reality. No tenía permiso. Solo tenía autorización para conducir un evento en un centro comercial que finalizaba a las seis de la tarde. Fue sorpresivo verlo en El Triunfo y no con nosotros en Salinas”.

“Decidió omitirlo a propósito”

La directora del programa, Jennifer Nájera, se pronunció tras las declaraciones de Mafer Ríos: “No solo fue por las personas con las que compartió tarima. Aceptó un contrato y no nos avisó a dónde iba. Decidió omitirlo a propósito. No tuvo la intención de ir con nosotros a Salinas, pero sí a El Triunfo. Lo invitaron como Fercho de Combate y así aparece en un flyer. Se habla desde el total desconocimiento. Falló en su comunicación y esta vez fue a propósito”.

Mientras que Pily Navarrete añadió: “Fercho tenía previsto ese evento con la alcaldía de El Triunfo, el flyer circuló. No puede negar nada”.

