PLAN SALUD
Jennifer Nájera
Jennifer Nájera, directora del reality de RTS.Cortesía

Jennifer Nájera: "Lo invitaron como Fercho Gómez de Combate"

La directora del reality da su versión tras la salida del exdirector técnico del equipo naranja

La salida de Fercho Gómez del programa Combate (RTS) tras asistir a un evento en El Triunfo, generó un cruce de declaraciones entre su entorno personal y la producción del canal.

Una de las que se pronunció fue su pareja, la actriz María Fernanda Ríos, quien no dudó en defenderlo:

(Te invitamos a leer: Fabiola Véliz: "No me casé por papeles")

“No estoy de acuerdo con la campaña para hacer creer que él le faltó el respeto a la marca. Fercho tiene un contrato con un centro comercial del 1 al 31 de agosto y ellos lo sabían. Tenía permiso; el fin de semana no les pertenece. Tal vez una multa o suspenderlo, pero no botarlo. No se puede desprestigiar a un talento. El problema no fue el evento, sino las personas que estuvieron”.

Previamente la productora Pily Navarrete dijo: “Existen reglas. Él no contó que iba a estar en otro evento en El Triunfo con chicos de otro reality. No tenía permiso. Solo tenía autorización para conducir un evento en un centro comercial que finalizaba a las seis de la tarde. Fue sorpresivo verlo en El Triunfo y no con nosotros en Salinas”.

“Decidió omitirlo a propósito”

La directora del programa, Jennifer Nájera, se pronunció tras las declaraciones de Mafer Ríos: “No solo fue por las personas con las que compartió tarima. Aceptó un contrato y no nos avisó a dónde iba. Decidió omitirlo a propósito. No tuvo la intención de ir con nosotros a Salinas, pero sí a El Triunfo. Lo invitaron como Fercho de Combate y así aparece en un flyer. Se habla desde el total desconocimiento. Falló en su comunicación y esta vez fue a propósito”.

Mientras que Pily Navarrete añadió: “Fercho tenía previsto ese evento con la alcaldía de El Triunfo, el flyer circuló. No puede negar nada”.

