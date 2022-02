Jeff Zucker, el duro de la CNN, renuncia a su cargo como presidente

Jeff Zucker, presidente desde 2013 de la televisora CNN y de la división de noticias y deportes de su empresa matriz, WarnerMedia, renunció este miércoles.

De acuerdo a medios internacionales como El País, el motivo de su renuncia está en la relación que mantiene con una compañera de trabajo. Se trata de Allison Gollust, una alta ejecutiva de marketing del noticiero del canal. El empresario estaba obligado por las reglas de la compañía a compartir esa información.

Se conoce que Zucker fue interrogado en el transcurso de la investigación al expresentador de la CNN Chris Cuomo y su implicación en la defensa ante las acusaciones de acoso sexual de su hermano Andrew Cuomo, quien fue gobernador de Nueva York y cayó debido a esas denuncias en agosto del año pasado. Allí descubrieron su relación con Gollust.

“Me preguntaron sobre una relación consensuada con una de mis colegas más cercanas, alguien con quien he trabajado durante más de 20 años. Reconocí que la relación había evolucionado en los últimos tiempos. Me pidieron que revelara cuando empezamos, pero no lo hice. Y me equivoqué. Por ese motivo, he decidido renunciar”, escribió el ahora expresidente de la CNN, de 56 años, en un comunicado interno a los trabajadores de la cadena informativa.