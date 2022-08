Jay Wheeler: De 'La Curiosidad' a 'Emociones'

El artista puertorriqueño José Ángel López Martínez, más conocido como Jay Wheeler, está de vuelta esta semana con un nuevo proyecto. Se trata del álbum 'Emociones' que ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

El músico de 28 años trabajó este disco junto a Flow Music y su sello discográfico Dynamic Records. Esta es la quinta producción discográfica de Jay, y la más grande a nivel de composición, creación y comercialización. En esta ocasión, La Voz Favorita, mostrará a su fanaticada su versatilidad con nuevas facetas, pero sin perder la esencia romántica que lo caracteriza.

Funka Fest: La quinta edición tendrá un gran despliegue de seguridad Leer más

“Todas mis producciones han sido importantes porque en todas he crecido y aprendido, pero 'Emociones' es otro nivel, es un disco que he trabajado con todo el amor y respeto al público que me sigue y me apoya. Para la creación de esta producción me entregué por los pasados meses y viví otras facetas de mí, ya no sólo como cantante, también como productor y compositor. Esto es con todo el cariño del mundo para mi gente y estoy loco por ver como se lo disfrutan”, expresó.

'Suelta' junto con Mora, fue el primer sencillo del disco. Además, tiene otras grandes colaboraciones como 'No confío', un dembow con El Alfa que promete poner a bailar al público.

Jay, que popularizó su música en Ecuador con la canción 'La Curiosidad', es actualmente el artista 283 en el mundo en el servicio de streaming Spotify. En su carrera ha colaborado con los más grandes del género como J Balvin, Maluma, Manuel Turizo, Yandel y Arcangel.