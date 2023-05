¿Se imagina poder conocer a alguien y el primer día pedirle ser enamorados? Esto podría ser solo un argumento de película romántica, pero a veces la realidad supera la ficción. Así fue como el destino marcó la vida del cantante Javier Neira y la diseñadora y estilista de moda Meli Pérgola. Ellos se miran y se siente el cariño y la admiración, mientras que en las fotos queda en evidencia la pasión y la química que derrochan.

Mel nació en Italia pero es de familia cuencana y su regreso al país fue por vacaciones pero cuando conoció a Javier todo cambió. La pareja nos cuenta que todo nació por redes sociales y que el coqueteo fue inmediato. “Yo estaba de vacaciones y él gozando su soltería. Lo seguí en redes y le di algunos likes. Yo ya sabía quién era porque me gustaba de chiquita, él era parte del grupo Planeta azul. Pero él también me los devolvió”, dice Mel sobre cómo fue este primer acercamiento digital, aunque casi falla.

Es que Javier admite que no sabe ligar por Instagram, y aunque le llamó la atención esta chica aún desconocida, nunca supo reconocer el coqueteo pero sí le dio más likes. “Yo sabía que él me iba a seguir”. Luego de algunos días e interacciones más se dio la primera conversación. “Él subió una historia, que siempre niega que no fue una indirecta, pero yo lo sentí así. Subió una foto de tatuajes diciendo: ‘me quiero tatuar’. A mí me encantan y era evidente que tenía muchos”, cuenta Mel. Javier rápidamente añade: “La conversación empezó por los tatuajes pero hablamos de muchísimos temas esa noche. Nos quedamos hasta las 05:00 conversando. Y ese mismo momento me pidió que nos veamos ese día”.

Las coincidencias se multiplicaron. Tanto, que sin saberlo, Mel era su vecina. Llegó el momento de verse y ambos dicen al unísono. “Nos encantábamos. Vernos fue como si nos hubiéramos conocido de otra vida”.

Su primera cita fue “como de película”, describen los enamorados. Y antes de su primer beso, fue la música lo que los unió. Él músico profesional y ella cantante aficionada. En el restaurante en donde se conocían sonó Pegadito de Tommy Torres. “Besa muy rico”, cuenta entre risas la también modelo. Esa misma noche, al regresar a casa, se dijeron que querían ser pareja y desde entonces no se han separado.

Los tórtolos aseguran que no son tóxicos pero como toda pareja tienen sus diferencias.

En redes sociales comparten mucho de su relación, sin embargo, admiten que esto no “es ni el 1 % de lo que vivimos. Todo es real pero sabemos tener nuestros asuntos en privado”.

La pareja tiene como fecha especial el mes de diciembre de 2021. “Nuestro aniversario es el 4 de diciembre, nos conocimos el 3”, dicen al unísono.

“Para mí todo lo que hemos vivido no tiene mucha lógica. Si lo escucho de otra pareja no lo creería”, expresa el intérprete de Ni Romeo ni santo (NRNS), una canción que creó para contar su experiencia al dejar la soltería que pensó le duraría muchos años pero que la puso a un lado en el momento que la conoció. “Yo sé que él es el hombre de mi vida y me voy a casar con él”, dice con firmeza y viéndolo a los ojos. “Me siento libre. No es que ella sea mía pero estoy seguro con ella. Es hermoso tener a alguien tan especial que te acompañe en este camino”.

La música es importante en esta historia, por lo que juntos suelen interpretar temas en sus plataformas digitales. “Yo quiero que ella grabe una canción. Pronto se dará”, adelanta Neira. Por ahora, el plan es seguir inspirándose y que el amor sea quien guíe en sus carreras creativas.

Algunos secretos:

El más demorón: “Mel, tiene que tomarse por lo menos dos horas para salir”.

El más impuntual: “Es Javier”.

El de mal genio: “Mel, pero se le pasa rápido”.

El más cariñoso: “Los dos, pero depende del momento. Somos muy físicos”.

Lo que menos le gusta de Mel: “Que a veces siente mucho todo y sus emociones están a flor de piel”.

Lo que más le gusta de Mel: “Su gran corazón”.

Lo que menos le gusta de Javier: “Es muy terco”.

Lo que más le gusta: “Su forma de ser. Es mi hombre perfecto”.

Más música

El salir con un artista viene con el “combo” de fans muy amorosas y algo de coqueteo. Mel lo conoce y acepta aunque no le gustaría ver que le roben un beso en el escenario. Por su lado, Javier no es celoso aunque ella es modelo.

En cuanto a los planes musicales, seguirán haciendo colaboraciones en TikTok. Mientras que Neira ahora hace promoción del nuevo tema central de EcuadorTV llamado Vuelvo a nacer en Ecuador. El cuencano nos confirmó sorpresas, una de ellas ya se cumplió: tener el acto de apertura del show de Melendi.

