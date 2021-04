Javier Colinas: "enfrento a la audiencia con lo que se considera una verdad"

El cine ahora tiene un nuevo soporte a más de las tradicionales salas de proyección, se trata de las plataformas de streaming. Y tener éxito en ellas va del impacto que se consiga en redes y si entra en el top que haga cada compañía. Así fue cómo, a finales del 2020, la película mexicana Se busca papá consiguió el reconocimiento de ser de las más vistas entre más de 13 de países de habla hispana a través de Netflix.

Su director, Javier Colinas, consiguió otro acierto en su carrera, pero no es el único. Actualmente lleva a cuestas El juego de las llaves, serie que se transmite por Amazon Prime. Su trabajo de dirección está en la cúspide y EXPRESIONES conversó con él sobre su actual visión de la industria, cuando la forma tradicional de consumir cine está cambiando y la COVID-19 ha impuesto nuevas reglas.

El cineasta ha adquirido experiencia en este campo y adelanta detalles de la serie que ha puesto sobre la mesa el intercambio de parejas.

¿Cómo lleva esta nueva experiencia de las grabaciones en medio de la pandemia?

Ha sido complicado y es más caro, pero lo hemos logrado bien. Ya he hecho tres proyectos, no me ha dado COVID y tampoco hemos tenido que parar. Para la producción ha sido una pesadilla, pero desde un lugar creativo se ha logrado mantener a la gente segura y que podamos seguir avanzando. La pandemia ha hecho que se consuma mucho producto audiovisual y hay que seguir generando. Creo que lo estamos haciendo bien, aunque es incómodo.

La industria audiovisual de Ecuador es pequeña y tenemos pocos canales, lo que ha hecho que se paren todas las grabaciones. México, aunque con muchos casos, han podido sobrellevarlo. ¿Qué debería aprender la producción de Latinoamérica de lo que se hace en su país?

Lo primero es asumir que tiene que haber un sobrecosto. La seguridad de la gente cuesta dinero. No se puede producir como lo hacemos sin mantenernos seguros. En México ya se creó un departamento de cada equipo de rodaje que se llama COVID. Desde que llegamos nos sanitizan, toman temperatura, hacen encuestas diarias. También hemos entendido que no debemos hacer toda la producción pase lo que pase. Yo tenía llamados e iba con 39 de fiebre. Pero ya no se puede hacer eso. La idea de súper hombre hay que olvidarla y si de repente te sientes mal, pues ni modo. De ti depende la seguridad de muchísimas personas.

Una grabación siempre ha sido contra reloj… ¿Ahora es menos?

Sigue siendo, pero los estudios ya saben cómo actuar. Por ejemplo, en el Juego de las llaves 2, cuyas grabaciones ya terminamos, tenía en su calendario que se tomaba en cuenta el proceso de parar 2 semanas por el posible caso de 2 tandas de positivos, por suerte no fue así. Uno de los lugares de mayor riesgo es el transporte público, por lo que se ha dispuesto tomar la decisión de que todo el equipo se quede en el mismo hotel durante los días de rodaje. Nunca te quitas el cubrebocas ni te acercas a la gente. Cuidarnos todos.

¿Cómo llega a usted la historia de Se busca papá?

Una de las productoras, Mónica Gorbea, se acercó a mí con un guion que era bastante distinto al que rodamos. Yo perdí a mi papá hace 20 años y hablar de la pérdida me llamaba mucho la atención. Así que le pedí reescribirla porque había este tema que me interesaba. Estoy feliz con lo que pasó con la película, la vio gente de todo el mundo. Se trata de sobrellevar la muerte que es algo muy personal y nada de lo que cada uno haga está mal. No hay un genérico para llevar un duelo.

Quizá sea difícil, pero ¿hay algún proyecto que considere más especial?

A todos les dejo todo lo que puedo dejarles. Son como hijos y algunos salieron más guapos que otros, eso no hay que negar. Pero las películas que transmiten claramente lo que yo quería son Se busca papá y Lo que podríamos ser (2018), que también está en Netflix.

Su filmografía mezcla siempre el humor con algo tabú. ¿Este es su sello a la hora de trabajar?

En lo que yo estoy enfocado es en la responsabilidad que debo adquirir como realizador. Me gusta cuestionar el debe ser. Yo estoy convencido de que hay mucha gente que cree que hay cosas que nunca se deben hacer de manera diferente y no estoy de acuerdo. Todas mis películas enfrentan a la audiencia con lo que se considera una verdad. Desde mi primer película, Los inadaptados, existe este elemento. Y, claro, a veces juega a favor y a veces en contra del proyecto. Ya estamos a tiempo de tener una sociedad mejor y si alguno de mis proyectos sirve para abrirle los ojos a alguien, pues qué bueno.

Aceptaría entrar al Juego de las llaves

En la serie de El juego de las llaves, cada mujer de un grupo de parejas amigas mete sus llaves en un jarrón. Cada hombre, sin ver, saca un juego de esas llaves. La dueña y él deben pasar toda una noche juntos, sin remordimientos, sin reclamos y, sobre todo, sin prejuicios.

Con esta idea, la historia de Amazon fue un éxito. El pasado enero se concluyó la grabación de su segunda temporada en Cancún y, tentativamente, llegará a la plataforma en septiembre. Al protagónico de Maite Perroni y Sebastián Zurita, se suman Alejandra Guzmán, Laura León y Christian De la Fuente.

Javier confesó que en el proceso de ensayo con los actores y el resto del equipo, sí se planteó la idea de ser parte de un juego de las llaves. “Todos nos lo cuestionamos desde todos los lugares. Suena divertido por una parte, pero también hay asuntos que te ponen a pensar seriamente de lo que tendrías que cambiar para aceptar algo así. ¿Podrías vivir con la idea de que tu pareja tenga otras?”. El cineasta bromea: “Yo creo que sí podría, pero mi pareja no quiere. No es un tema a discutir”.

Cada proyecto, con cada colaborador creativo, es un enriquecimiento de ideas y un replanteamiento en la escala de valores. A lo que voy es que hay que respetar que alguien piense ligera o radicalmente distinto.

Ficha

Nació el 23 de enero de 1978, en la Ciudad de México.

Inició su carrera como editor en 2003 con el cortometraje ‘Edgewater’.

En 2007 escribió, dirigió, produjo y editó su cortometraje ‘Revolución’, y en 2010 realizó el cortometraje ‘Mejor ponte a trabajar’.