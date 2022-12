La actriz estadounidense Jane Fonda anunció en septiembre que estaba sometiéndose a quimioterapia tras haber sido diagnosticada con una forma tratable de Linfoma No Hodgkins. Ahora la oscarizada estrella festeja este 22 de diciembre de 2022 sus 85 años con la felicidad de que el cáncer entró en remisión.

“Hace pocos días mi oncólogo me dijo que puedo discontinuar la quimio. Me siento tan bendecida, tan afortunada. Les agradezco a todos los que rezaron por mí y me mandaron buenos pensamientos. Estoy segura de que cumplieron un rol en esta buena noticia”, publicó en su cuenta de Instagram.

“Estoy especialmente contenta porque mientras las primeras cuatro sesiones fueron relativamente fáciles para mí, solo con algunos días de cansancio, la última fue dura y me llevó dos semanas, por lo que se me dificultó cumplir casi con todo”, escribió.

En su autobiografía, My life so far (2005) el ex símbolo sexual de Hollywood dividió su vida en tres actos, cada uno de treinta años. Por aquel entonces ella tenía 68 y aún le quedaban por vivir más de dos tercios de la tercera etapa.