Le molesta el sonido de la aspiradora, como papá se emociona con frecuencia y dice que participaría en el reality Camioneros de hielo o en Lego Masters. Así es Jaime Macías Alarcón, autor del libro Tercer Arquero. Aquí sus revelaciones.

1 “De Ecuador extraño lo que extrañan todos: la familia, los amigos y la cercanía de ellos en el día a día. Pero la vida de adulto que conozco es la que he vivido fuera. Recién me había casado cuando me fui con mi esposa. Mis hijos ya nacieron acá”.

Matt Smith: ¿Cómo llegó a colarse en un matrimonio de Samborondón? Leer más

2 “Me gusta ser el primero en todo, pero tiene que ver un poco de donde vengo, del fútbol y del automovilismo. Eso te marca el camino. No es una obsesión serlo, porque muchas veces las cosas llegan de forma fortuita por eventos que uno no puede controlar. La realidad es que las veces que llegaste están marcadas por el aprendizaje de los días. No se puede ganar sin valorar la opción de que también se puede perder”.

3 “Hace siete años que me fui de Ecuador. El principal cambio fue pasar de querer hacerlo todo a enfocarme en explotar mis fortalezas. Tienes que ser honesto contigo mismo y, si bien soy capaz de incursionar en todas las ramas de la profesión, hay unas que se me dan mejor que otras”.

4 “El sonido que más me agrada es el de mis hijos hablándome y preguntándome cosas. El que más me molesta es el de la aspiradora (risas)”.

5 “Si hablamos de programas de telerrealidad, participaría en Camioneros de hielo y Lego Masters”.

Jaime también se desempeñó como corresponsal para canales internacionales como ESPN. Adolfo Lee

6 “Todos los días se aprende algo, sobre todo en la búsqueda del punto medio entre las decisiones apresuradas y el pensar las cosas”.

7 “Ser papá y esposo es un aprendizaje constante. Son más las veces que mi esposa nos reta a los tres por algo que hicimos que las que yo me enojo con los niños. Los extraño, porque estoy ahora en Los Ángeles por trabajo”.

Matthew Perry confiesa que vivió una relación con Julia Roberts Leer más

8 “Mi última metedura de pata ocurrió cuando hablaba por WhatsApp con uno de mis productores y, al mismo tiempo, me escribió una persona con el mismo nombre que me quería contratar. No fue hasta la mañana siguiente que me di cuenta de que le había enviado los mensajes a la persona equivocada en una conversación que no tenía sentido”.

9 “Yo soy un hombre de equipo. Puede que suene un poco egoísta, pero mi prioridad son los míos y sus causas, eso está por delante de todo”.

10 “Mis amigos van a decir que Abelardo, el de Plaza Sésamo, podría ser el protagonista de mi libro si lo llevaran a Netflix (risas). Decir Chris Hemsworth es un poco egocéntrico. Michael Sheen es uno de mis actores favoritos, pero no creo que tengamos ningún parecido físico. ¿Alexander Ludwig podría ser?”.

Al momento de esta entrevista, Jaime se encontraba laborando en Los Ángeles. Adolfo Lee

11 “Si fuera una humita, mi queso sería Marie, mi esposa”.

12 “Volvería a conducir un programa en Ecuador, sin pensarlo dos veces, con Diego Arcos”.

13 “Lloro más seguido de lo que podrían pensar, sobre todo por algún logro de los niños. Mis cosas me emocionan poco, pero con mis hijos me emociono mucho”.

Angelina Jolie será la soprano María Callas en su próxima película Leer más

14 “Mi fortaleza está en analizar las cosas, los pequeños detalles, y encontrar todos los ángulos posibles en cada situación, desde el peor al mejor escenario. Pero también está conectada con la debilidad, porque es muy fácil cruzar la línea, pensar en exceso y comerte la cabeza por cosas que deberían ser más simples”.

15 “Con ningún famoso me tomaría algo. A los ídolos no hay que bajarlos del cuadro, creo que es mejor dejarlos ahí”.

16 “En ninguna actividad puedo decir que soy bueno, lo que pasa es que le meto ganas a todo”.

ACERCA DEL LIBRO TERCER ARQUERO

Jaime Macías Alarcón es el autor del libro Tercer Arquero. Para él empezar a escribirlo hace dos años fue un proceso personal, pues trató de ordenar cosas en su cabeza y entender cómo llegó a donde está ahora. “Siempre pienso que hay que mirar al pasado para entender el presente y en ese camino fui encontrando el libro con la editora Shirley Estrada”, dice Jaime.

José Alberto Molestina: "Estoy soltero, esperando que llegue la reina" Leer más

Añade que no la considera una autobiografía, más bien son historias personales y profesionales contadas en primera persona. “Tenía la necesidad de poner muchas cosas en contexto y en ciertos capítulos también necesito explicar por qué aparezco en distintos lugares antes de entrar en la historia en profundidad. El último capítulo casi que podría ser un diario de ese año”.

En cuanto al título del libro, indica que el ‘tercer arquero’ “tiene la posibilidad de vivir el fútbol desde adentro, pero con una mirada más objetiva, sin estar metido en la disputa de una titularidad. Además tiene roles no futbolísticos con los que tiene que cumplir, con el bienestar del equipo como prioridad.