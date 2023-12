“Mamá es homofóbica”: Los audios de la madre de Jaime Bayly sobre su hijo

"Si yo hubiera dicho: Me hubiera gustado ser Mario, para casarme con Fanny, mamá no habría dicho 'Esto ya no puede seguir así, ¿cómo puedes aguantarlo?'", dijo el periodista y escritor peruano Jaime Bayly. "Pero, claro, como dije: 'Me hubiera gustado ser Fanny. Envidio a Fanny para casarme con Mario'. ¡Ah, es el fin del mundo! Es el fin del mundo porque mamá elije ser homofóbica."

En su canal de YouTube, comunicó con su audiencia los enfrentamientos familiares que ha tenido en los días anteriores, que le han llevado a decidir, junto a su familia, no salir de Miami para la temporada de Navidad.

"No estoy particularmente contento de anunciar que ya no vamos a ir a Lima el 23 de diciembre", dijo en su video del 9 de diciembre de 2023. "Pero es lo que corresponde: quedarnos acá y ser felices en casa y evitar los conflictos familiares que en estos días me han afectado grandemente".

¿Qué sucedió? Su esposa, Silvia Núñez del Arco, recibió audios por parte de la madre de Bayly, Doris Mary Letts, en que ha criticado al periodista por chistes que ha hecho en la plataforma. "Conspira a mis espaldas", dijo el periodista, que, además, ha denominado los audios como "desafortunados" y "autoritarios". Ha hecho dos videos sobre el tema.

En el primero, publicado el 8 de diciembre y titulado: "Que yo no comparto, por supuesto", definió a su madre como "una mujer extremadamente bondadosa", pero que "está 'cegada' por la homofobia". Por el carácter de las temáticas que ella señala como problemáticas, dijo que: "El sufrimiento de mi madre proviene del prejuicio, no de mi trabajo".

"No te pido que dejes de ser homofóbica", dijo, dirigiéndose a su madre por la cámara. "Pero sí te pido que no le exijas a mi esposa Silvia que destruya este canal de YouTube. Puedes ejercer tu libertad no viéndolo".

En el segundo video, llamado: "¿Cómo puedes aguantarlo, Silvia?" profundizó los puntos del enfrentamiento y el contexto de los mensajes.

La primera frase que resalta es "Esto no puede seguir así".

"¿Qué es esto? ¿Qué es lo que no puede seguir así?", preguntó Bayly a la cámara. "En sus mensajes de voz, se refiere claro a una broma 'gay friendly' que yo le hice a un querido amigo, a Mario".

La broma se refiere al matrimonio entre el empresario peruano Mario Brescia y la cantante colombiana Fanny Lu.

"Esto sí puede seguir así y esto sí va a continuar así", afirmó. "Porque yo voy a seguir siendo yo. Si eso, querida mamá , a ti no te gusta no me veas, no veas este canal. Pero no pretendas cambiarme, no pretendas que Silvia trate de cambiarme, no pretendas porque es una intromisión muy autoritaria en el ámbito de mi libertad, que yo no diga aquí lo que me tienta o me provoca decir. No trates de censurarme. Mientras yo tenga voz, espíritu y sentido de humor, esto va a seguir así, mamá."

La segunda frase que recuerda el periodista es: "¿Cómo puedes aguantarlo? Yo no sé cómo lo aguantas".

"Yo no definiría mi relación en esos términos", dijo. "No es que Silvia me aguanta y no es que yo la aguanto. Porque el que aguanta sufre. Esta no ha sido una relación de aguante, resistencia y sufrimiento. Tenemos sentido del humor parecido, y la broma a Silvia le pareció graciosa".

Agregó su interpretación del mensaje de su madre: "Lo que le está diciendo es 'dale un ultimátum'", sostuvo. "'Dile que si él sigue hablando con libertad que es un hombre bisexual, entonces se acabó, no lo aguantas más y lo dejas'".

Jaime Bayly regresó a la temática de que no hay restricciones que se imponen:

"Abrazo su libertad creativa y ella abraza mi libertad creativa", dijo. "Me parece que en ese sentido mamá tiene una visión errónea e incluso 'machista' de mi relación con Silvia. Yo no le impongo cosas feas, yo no abuso de ella, yo no digo cosas de mala leche contra ella. Pero mi madre muy erróneamente lo entiende de esa manera".

Antes de seguir, expresó su sentimiento ante los padres homofóbicos:

"Una persona homofóbica que está 'cegada' por el prejuicio sí puede cambiar", dijo. "Yo creo que es imposible que tu le digas a tu hijo: 'Como yo soy tu mamá y soy homofóbica entonces tienes que dejar de ser bisexual'. No se puede. Es su condición, es su orientación, ha nacido con esas cartas. Más vale aceptarlo y quererlo como es, ¿no es cierto?"

La tercera frase, dijo Bayly, fue expresada una voz "traspasada de angustia". "Jaime está haciendo un tremendo daño, y les está haciendo a ustedes, a a ti Silvia y a Zoe, un daño terrible".

"Si este canal ha tenido un moderado éxito, es precisamente porque yo me permito ser yo mismo", dijo Bayly. Explicó que si habría seguido el camino que su madre deseaba para él no habría salido ninguno de sus libros. Compartió los eventos de la publicación del primero en 1994, titulado: "No se lo digas a nadie", de temática homosexual, y las opiniones que tenía su madre al respecto.

"Decía lo mismo que dice ahora", dijo. "'Esto no puede seguir así. Esto no lo puedes publicar. Te estas haciendo un tremendo daño. Le vas a hacer un daño a toda la familia'. Y a mi entonces esposa Sandra: '¿Cómo puedes aguantarlo? No puedes seguir aguantándolo'. Igualito, han pasado 30 años".

En los comentarios del segundo video, la mayoría opinaba que debía intentar arreglar la relación con su madre.

"Más vale tener paz que tener la razón“, dijo uno.

"Tiene 83 años. Debes tener esto presente y aclarar la situación y perdonarla, no te arrepientas luego", dijo otro. "Creo que estás haciendo una montaña de un grano de arena".

