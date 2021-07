J Balvin junto a Metallica: Así es su colaboración

El artista colombiano J Balvin le dio un toque urbano al clásico tema de Metallica, Where ever I may, y es la conversación más candente de las redes sociales. Esta colaboración fue anunciada a finales de junio cuando la agrupación de rock comunicó que su afamado disco The Black Album tendría un tributo por sus 30 años.

Este es el tercer single del trabajo que fue titulado como The Metallica Black List. El proyecto cuenta con la participación de 54 artistas de todo el mundo, una especie de homenaje para el disco que los dio a conocer en el planeta y convirtió al género del rock metal en mainstream.

EDOC 2021: Las películas que no se puede perder Leer más

Where ever I may con J Balvin está divida en dos partes. La primera tiene casi dos minutos y está totalmente en español, en base de trap y rapeada por José Osorio. Todo en blanco y negro. Al finalizar se ve a la agrupación tocar en vivo este tema, en una fusión de imágenes de dos shows: Frankenhalle, Nuremberg, Alemania el 29 de noviembre de 1992 y The Rose Bowl en Pasadena, CA el 29 de julio de 2017.

Esta colaboración no ha pasado desapercibida en Ecuador y los fanáticos han comentado, no tan positivamente, esta nueva versión oficial. “¿Ya se puede hablar de la aberración de canción de J Balvin con Metallica?”, “No me quiero poner en el papel de roquerito ofendido pero eso de Metallica y J Balvin suena muy mal. Seamos realistas, debe existir un límite”, se puede leer en Twitter. También surgieron los memes.

Ya escuché lo de Metallica con J Balvin, absolutamente abominable. pic.twitter.com/0Uh8DdDOFA — Cristian David Romero ® (@ICristianRomero) July 21, 2021

Algunos fans olvidan que Metallica siempre ha sido innovador y transgresor y que han sido ellos quiénes han elegido a los artistas que participan en este disco. Todas las regalías son a beneficio de la fundación All Within My Hands de Metallica y al Hospital de Investigación Infantil St. Jude.