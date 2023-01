Aunque siendo niña descubrió que le gusta cantar, no fue sino hace un par de años que decidió dedicarle su vida a la música.

A pesar de que viene de una familia paterna muy artística, fue a los 8 años cuando Ivanna Freire se dio cuenta de que podía cantar y que lo hacía muy bien. Se inscribió en un concurso de pasillos de su escuela y la sorpresa de escucharla no solo se llevó el público y su familia, sino ella misma también.

A partir de ahí, empezó clases de distintos instrumentos y su conexión con la música comenzó a ser más fuerte y genuina. Sin embargo, luego de terminar el colegio, decidió dejarla a un lado y escoger una carrera universitaria alejada del mundo musical.

Pero como todas las cosas que son verdaderamente para uno regresan, después de años de experiencia laboral en el sector de las exportaciones, en el 2020 Ivanna emprendió un viaje a California que lo cambió todo. Meses antes de irse, ya se había dado cuenta de que cantar es lo que la hace más feliz y fue así como apostó por volver a tomarla en cuenta.

Del viaje y de esos meses en Estados Unidos es como sale el título de su primer sencillo, California. “Fue ahí donde pude volver a descubrirme a mí misma y este fue el lugar donde me dije que lo quería intentar. Las nuevas experiencias que viví me hicieron sentir que era una nueva yo, y eso me pedía hacer mi propia música”, señala.

El tema lo hizo en conjunto con el productor José Antonio Villafuerte (Man de Barro) a distancia, pero ella ya tenía bastante claro el concepto y la idea que quería transmitir sonoramente, por eso todo fluyó orgánicamente. Al escucharla, da la sensación de estar en un ‘roadtrip’, en un carro yendo en grupo a un destino tropical.

“Desde que presenté California, me han escrito muchas personas a decirme que la canción les recuerda cuando hicieron algún viaje y vivieron tal experiencia. Y saber que conectan con lo que hago me hace feliz como artista y quiero hacer más de estas cosas”.

LO QUE SE VIENE

Ivanna está disfrutando de esta nueva etapa a plenitud y trabaja en ello a diario. Ya tiene listo el siguiente single que se llama Ghost y sale los primeros días de marzo.

“Habla del ghosting (esfumarse de repente) y en esta era pasa bastante. Todos lo hemos hecho sin querer y a la mayoría nos lo han hecho también, me incluyo. A veces uno no es afectivamente responsable y no sabemos el daño que le podemos causar a la otra persona”, explica.

Añade que el tema es en spanglish: “Comienzo en español y termina en inglés. El escribir en inglés también se me da naturalmente”, concluye.