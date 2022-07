Ivana Trump, la primera esposa de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, murió a los 73 años en su casa de Nueva York. Estas son algunas de las curiosidades de esta mujer que nació en 1949 en la ciudad checoslovaca de Gottwaldov. Se casó con el magnate, su segundo esposo, en 1977.

Murió a los 73 años Ivana Trump, la primera esposa de Donald Trump Leer más

Durante su matrimonio con el exjefe de Estado fungió como ejecutiva de los negocios de su marido y fue vicepresidenta de diseño de interiores de la compañía, llevó personalmente el hotel Plaza, en Nueva York, y colaboró en algunos de sus proyectos, como la torre Trump en Manhattan y el casino Trump Taj Mahal en Atlantic City, Nueva Jersey.

La relación llegó a su fin en 1992 tras una infidelidad con la que sería la segunda pareja de Trump, Marla Maples, quien le confesó a Ivana (en Aspen, Colorado) que había vivido una aventura con el millonario.

Fue diseñadora de ropa, joyería y productos de belleza, mantuvo una columna en la que daba consejos a los lectores del Globe y continuó invirtiendo en bienes raíces.

Participó en programas de telerrealidad, hizo apariciones en la película 'El club de las primeras esposas' (1996) y escribió dos libros 'Lo mejor está por venir: Cómo hacer frente al divorcio y disfrutar de la vida otra vez' (1995) y 'Raising Trump´ (2017), donde plasmó sus memorias junto a Donald Trump.

Ivana siempre estuvo muy pendiente de su familia. "No importaba lo ocupada que estuviera, desayunaba con mis hijos todos los días. Me sentaba con ellos a cenar todas las noches y los ayudaba con su tarea (me encantaba el álgebra) antes de salir con un vestido de Versace a un evento benéfico”, escribió Ivana Trump en sus memorias.

Mantuvo relaciones sentimentales con los italianos, Ricardo Mazzucchelli con quien pasó 22 meses, y con Roffredo Gaetania, uno de los magnates de Ferrari, a quien conoció en el Baile de la Cruz Roja, de Mónaco.

Tras su divorcio recibió 25 millones de dólares, de los cuales exigió 10 en efectivo, así como la mansión familiar de 41 habitaciones en Connecticut, un millón en subsidio de vivienda, 5 millones 350 mil anuales de pensión alimenticia, sus joyas y el 49 por ciento de Mar-a-Lago, la casa ubicada en Palm Beach, que también sirve como club privado de la playa de la élite estadounidense.

Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr. (44 años), Ivanka (40) y Eric (38).

La madre de Ivana, Marie Zelnickova, tiene 95 años y cumplirá 96 en septiembre; fue vista por última vez con su hija en 2019, cuando la familia se reunió para conmemorar el 93 cumpleaños de la matriarca.